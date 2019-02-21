Microsoft, Kinect faciasından sonra oyuncuların geleneksel yöntemler dışında bir oyun deneyimine hazır olmadığına inanmaya başlamış durumda.

Yeni jenerasyon Xbox ile ilgili haberler sıklaşmaya başladı. Extra.Ie kaynaklı gelen yeni bilgiye göre Microsoft'un yeni Xbox'ta sanal gerçeklik teknolojisiyle ilgili hiçbir planı bulunmuyor. Hatta büyük bir sürpriz olmazsa uzun bir süre Microsoft VR işlerine hiç bulaşmayacak.

Elbette bu kararın birden fazla gerekçesi var. Öncelikle Microsoft, Kinect ile adeta perişan olduğu bu tür yenilikçi teknolojilerle uğraşmak istemiyor. Bunun yerine klasik oyuncu geleneklerini yaşatan, müşterilerine her ay belli bir para karşılığında oyun skalasını tamamen sunan bir formül üzerine gidecekler.

Gelelim bir diğer sebebe: PlayStation VR... PSVR, Sony'nin beklediğinden bile daha çok sattı. PS4 sahipleri hem ucuz yollu ve stabil bir VR deneyimi yaşadılar hem de rakip konsollarda olmayan bir özelliğin keyfini çıkardılar. PSVR 2'nin de geleceğine kesin gözüyle bakarsak, Microsoft'un tecrübesiz olduğu sanal gerçeklik cihazlarında çuvallaması çok olası.

Özetle Microsoft, bu kez daha garantici oynamayı tercih edecek. Elbette PS5'in ve yeni Xbox'ın piyasaya çıkmasından sonra VR piyasası olmadık derecede hareketlenirse bir acil eylem planı düşünülecektir. Ancak şartlar böyle devam ederse Microsoft'un bu taraklarda hiç bezi olmayacak.