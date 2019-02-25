Holografik içeriklerle etkileşimi bambaşka bir seviyeye taşıyan Microsoft HoloLens 2, teknoloji devinin Mobil Dünya Kongresi'ndeki lansman etkinliğinde tanıtıldı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, ikinci nesil karma gerçeklik gözlüğü HoloLens 2’yi resmi olarak duyurdu. Pazar günü gerçekleşen lansman etkinliği ile tanıtılan HoloLens 2, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre mikroelektromekanik sistem (MEMS) sayesinde her göze ayrı ayrı 2K çözünürlük sunuyor ve görüş açısı başına 47 piksellik bir çözünürlük vadediyor.

Windows 10 işletim sistemi entegre edilmiş olan HoloLens 2, Qualcomm Snapdragon 850 Hesaplama Platformu’ndan gücünü alıyor. Bu platformun akıllı telefon işlemcilerinden en büyük farkı ise içinde harici bir Holografik İşleme Ünitesi (HPU) bulunması. 5 kanallı bir mikrofon girişine sahip olan karma gerçeklik seti, dahili mekansal ses donanımı sayesinde işitsel olarak 3 boyutlu bir mekan sunabiliyor.

Tıpkı bir akıllı telefon gibi USB Type-C girişi üzerinden şarj edilebilen cihaz, biyometrik güvenlik olarak olarak ise iris tarayıcı sunuyor. HoloLens 2’de dahili olarak bulunan 8 megapiksel sensör, görüntülü görüşmelerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlıyor. Fakat HoloLens 2’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yapay zeka destekli ToF sensörü sayesinde kullanıcıların elleri ile hologram içeriklerle etkileşime girmesine izin vermesi. Fakat isteyen kullanıcılar göz takibi ve sesli komut ile de içeriklerle etkileşime girebilirler.

Microsoft, HoloLens 2 için 3.500 dolarlık bir fiyat etiketi belirledi. Bu da cihazın yaklaşık 18.500 TL fiyat etiketine sahip olacağı anlamına geliyor. Çevrimiçi mağaza üzerinden satışı gerçekleştirilecek olan HoloLens 2, en azından ilk başlarda Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Almanya, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda’da satışa sunulacak.