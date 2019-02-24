Microsoft Çalışanları, HoloLens Askeri Sözleşmesine Tepkili

Microsoft çalışanları, şirketin ABD Ordusu'yla yaptığı askeri sözleşmeye karşı tepkili. 100'den fazla çalışan şirketin CEO'su Satya Nadella'ya mektup göndermiş durumda.

Microsoft, HoloLens için yapılan 480 milyon dolarlık askeri sözleşme konusunda çalışan gruplarından tepki görüyor. Bu tepkinin ilk ortaya çıkışı ise 100'den fazla şirket çalışanının, Satya Nadella'ya ve Brad Smith'e "HoloLens İyilik İçin, Savaş İçin Değil" başlığıyla bir mektup göndermesiyle oldu.

Mektupta, Microsoft'un ABD Ordusu'na silah teknolojileri sağlamak için çalıştığı ve üretilen teknolojilerin ölümcül faaliyetlerin uygulanmasına yardımcı olduklarından bahsettiler. Bu açıklamanın ardından ise, ürettikleri teknolojilerin nasıl kullanıldığına dair bir açıklama talep ettiler.

Bahsi geçen bu sözleşme, ABD Ordusu'na eğitimlerde ve savaşta yardımcı olacak artırılmış gerçelik vizörleri ve yazılımlar sağlamayı içeriyor. Neredeyse yarım milyar dolarlık bu sözleşmeyi protesto eden çalışanlar, yeni nesil HoloLens'in tanıtımından birkaç gün önce tepkilerini ortaya koyarak daha büyük bir etki yarattılar.

Microsoft çalışanları, ortak Twitter hesaplarından bu mektubun tam halini paylaştılar. Paylaşıma ve çevirisine aşağıdan göz atabilirsiniz.

"Sevgili Satya Nadella ve Brad Smith,

Biz, Microsoft çalışanlarından oluşan küresel bir koalisyonuz ve savaş için teknoloji üretmeyi reddediyoruz. Microsoft'un ABD Ordusu'na silah teknolojisi sağlamak için çalışmasından dolayı endişe duyuyoruz. Bizler silah üretmek için burada çalışmıyoruz. Çalışmalarımızın ne amaçla kullanıldığına dair bir açıklama istiyoruz.

Microsoft, geçtiğimiz kasım ayında, ABD Ordu Bakanlığı'yla 479 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin amacı, askerlerin eğitilmesi ve savaşması için kullanılabilecek platformların hızla geliştirilmesi ve üretilmesidir. Microsoft, HoloLens artırılmış gerçeklik projesiyle bunu amaçlamaktadır. Şirket, daha öncesinde ABD Ordusu'na teknoloji lisansı vermiş olsa da hiç bir zaman silah teknolojisi geliştirmemişti. Bu sözleşmeyle birlikte bu da değişiyor. IVAS adlı bu sözleşme insanların öldürülmesine yardım etmeyi amaçlamaktadır.

Microsoft'tan talep ettiklerimiz şunlardır:

IVAS sözleşmesini iptal edin.

Tüm silah geliştirme projelerini iptal edin ve bunu halka açık şekilde duyurun.

Bu politikayı gözlemleyebilecek bağımsız bir etik inceleme kurulu tayin edin.

Her ne kadar hali hazırda bir etik inceleme kurulu olsa da IVAS sözleşmesini Microsoft çalışanlarına karşı şeffaf hale getirmemektedir ve silah geliştirmeyi önleyecek kadar sağlam değildir.

Microsoft'un erişilebilirlik ve güvenlikle ilgili politikaları gayet yeterli çünkü müşterilerimizi önemsiyoruz. Aynı politikanın daha etik bir şekilde bu sözleşme için de uygulanmasını istiyoruz. Ürettiklerimizi herkes için erişilebilir kılmak, daha istekli olmamızı sağlıyor. Bu sözleşme için bir politika geliştirilmezse, istekli olmayacağız.

Microsoft'un misyonu, gezegendeki her insanı ve topluluğu daha fazlasını yapma konusunda geliştirmektir. Ancak bu sözleşmede kimleri ve neleri güçlendirdiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Microsoft çalışanlarının kötü kullanılmasını engellemek için bu temel misyonun genişletilmesi gerekmekte. Çalışanlar ve hissedarlar olarak, savaşa yardım etmek istemiyoruz. Bu yüzden, Microsoft'un ABD Ordusu'nu güçlendirmek için olan faaliyetlerini durdurması gerektiğine inanıyoruz.

Microsoft Çalışanları"