Microsoft, Office uygulamaları için 3 boyutlu simgeler içeren yeni bir tasarım güncellemesi üzerinde çalışıyor.

Microsoft, Office uygulamaları için yeni simgeler üzerinde çalışıyor. Şirketin bazı kullanıcılara gönderdiği e-posta anketinde, Office simgelerinin 3 boyutlu versiyonları ilk kez görüntülendi.

Reddit’te paylaşılmasıyla dikkat çeken ankette, Word, Excel ve PowerPoint gibi popüler Office uygulamalarının yeni simgeleri yer alıyor. Microsoft, bu simgeler hakkında kullanıcıların ne düşündüğünü öğrenmek için geri bildirim toplamaya başlamış. Tasarımlar ise Windows 11’de gördüğümüz 3D emojilere oldukça benziyor.

Office simgeleri, 2018'den bu yana ilk kez yeniden tasarlandı

Microsoft, Office simgelerinde en son 2018 yılında bir değişikliğe gitti. Bu güncellemeyle birlikte uygulamalar, daha sade bir arayüzle birlikte Fluent adını taşıyan yeni tasarım sistemiyle sunuldu. Şirket, şimdi ise Fluent 2 tasarım diliyle hazırlanan yeni simgeleri gündeme aldı. Microsoft ayrıca, yakın zamanda oturum açma ekranını da güncelleyerek bu yeni tasarım diliyle uyumlu hale getirdi.

Microsoft, yeni simgeleri şu ana kadar resmi olarak duyurmadı. Simgelerin ne zaman kullanıma sunulacağına dair ise henüz net bir açıklama yapılmadı.