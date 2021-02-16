Microsoft, Office Uygulamasını iPadOS'la Uyumlu Hale Getirdi

Microsoft, Word, PowerPoint ve Excel gibi uygulamaları aynı çatı altında toplayan Office uygulamasını iPadOS işletim sistemi için daha uyumlu bir hale getirdi. Yeni gelen güncellemeyle birlikte uygulamanın sadece pencere modunda çalıştırılması gibi problemler ortadan kaldırıldı.

Microsoft; Word, Excel ve OneNote gibi Office uygulamalarını bir araya toplayan Office uygulamasını 2019 yılında hem Android hem de iOS platformlarında kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

Uygulama, her iki platformda da sorunsuz bir şekilde çalışıyordu ancak iPad tarafında uygulamayı sadece pencere modunda kullanmak mümkün oluyordu. Aynı zamanda uygulama, iPad tabletlerle tam uyumlu bir versiyona sahip değildi. Bu yapıyı değiştirmek isteyen Microsoft, iPadOS’ta Office için yeni bir güncelleme yayınladı.

Yeni güncellemeyle birlikte uygulama iPad'lerde sorunsuz bir şekilde çalışacak

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar iPad’lerinde Office uygulamasını sorunsuz bir şekilde full optimizasyon modunda çalıştırabilecek, hızlı bir şekilde yeni PDF dosyası hazırlayabilecek ve yazı ve görselleri başka formatlara dönüştürebilecek.

Microsoft, yeni güncellemeyle birlikte iPad kullanıcılarını Excel, OneNote, PowerPoint ve Word gibi hizmetlere tek bir uygulama üzerinden erişmeye devam edeceklerini ancak bu hizmetlerin kendi uygulamalarının da uzun bir süre boyunca güncelleme almaya devam edeceğini açıkladı.