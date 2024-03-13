Microsoft, siber dolandırıcıların Xbox sahiplerini hedef almaya başladıkları konusunda uyarıda bulundu. Çin'de tespit edilen yeni yöntem, sahte kampanyalar için sahte QR kodları kapsıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan, tüm oyuncuları ilgilendiren bir açıklama geldi. Şirket, bilgisayar korsanlarının yeni bir dolandırıcılık yöntemine başvurduklarını, QR kodlar ile oyuncuları hedef aldıklarını söyledi.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre siber dolandırıcılar, Xbox sahiplerini Microsoft'a aitmiş gibi görünen kampanyalarla kandırmaya çalışıyorlardı. Bu kampanyalar kapsamında Xbox mağazasında ekstra indirimler ve geri ödeme gibi oyuncuların ilgisini çekecek kampanyalar sunuluyordu. Şimdilik daha çok Çin'de yaygınlaştığı tespit edilen kampanya dolandırıcılığının, diğer ülkelere sıçrayıp sıçramadığı ise bilinmiyor. Bu arada Microsoft, uyarısını Xbox özelinde yapsa da bu yöntem farklı alanlarda da kullanılıyor.

Kötü amaçlı QR kodlar, tüm verilerinizin ele geçirilmesine yol açabilir

Microsoft'un incelemelerine göre Xbox sahiplerine yönelik QR kodlar oluşturan dolandırıcılar, kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendiriyorlar. Bu oldukça tehlikeli çünkü sahte internet siteleri, kuruluş yöntemine göre kişisel verilerinizin ele geçirilmesine neden olabilir. Öte yandan; kredi kartı bilgileriniz de "kampanya" adı altında ele geçirilebilir. Microsoft, hiçbir zaman alışılmışın dışında bir ödeme yöntemi sunmadığını, bundan sonra da sunmayacağını söyledi.

Microsoft, sahte QR kodlara karşı kullanıcıları uyarmaktan başka bir şey yapamaz. Çünkü siber saldırganlar, sadece Microsoft Xbox adını kullanıyorlar. Hâl böyle olunca kullanıcıların yapabilecekleri en iyi şey, en azından ortalık durulana kadar QR kod taratmamak. Tabii bu tüm QR kodlar için geçerli değil. Bugün pek çok internet sitesi QR kod ile erişim imkânı tanıyor ancak özellikle de Xbox sahibiyseniz ve kampanya haberi alırsanız o QR kodu taratmayın.

Yalnızca Xbox sahipleri değil, akıllı telefonu olan herkes tehlikede!

Microsoft, oyuncuların geri bildirimleri üzerinde Xbox oyuncularına uyarıda bulunmuş olsa da QR kod dolandırıcılıklarının herkes için bir tehdit olduğunu belirtelim. Bugün otobüs duraklarından elektrik direklerine kafamızı çevirdiğimiz her yerde bir QR kod görebiliyoruz. Kaynağını bilmediğiniz bu kodlardan bazıları sizi oltalama amacıyla kurulan web sitelerine yönlendirebilir ve bir anda verilerinizi kaybedebilirsiniz.