Microsoft, sağlık sektöründe çalışanlara yönelik yapay zekâ aracı Dragon Copilot'u tanıttı. Bu araç, doktorların üstünden büyük yükleri kaldıracak.

Microsoft, milyonlarca insan tarafından kullanılan yapay zekâ modeli Copilot’ı kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak güncelliyordu. Şimdi ise bir yenilik daha eklendiği duyuruldu.

Teknoloji devi, “Dragon Copilot” isimli yepyeni bir yapay zekâ asistanı tanıttı. Bu asistan, sağlık odaklı bir araç olarak karşımıza çıkıyor ve cidden çok yararlı olabileceğe benziyor.

Sağlık sektöründe çalışanları büyük yükten kurtaracak

Dragon Copilot, sağlık sektöründe çalışanların çok işine yarayacak bir model olacak. Böylece doktorlar gibi kişilerin üzerindeki fazla yüklerin kaldırılması ve direkt hastalara odaklanabilmeleri sağlanacak. Üstelik ses desteği de var. Bunun için Microsoft’un 2021’de satın aldığı yapay zekâ ses şirketi Nuance’ın teknolojisi kullanılmış.

Araç, sağlık alanında çalışanların belgeleme süreçlerine yardımcı olabilecek. Şirketin aktardığına göre klinik ziyaretlerini gerçek zamanlı kaydedip sonrasında bunlar hakkında notlar çıkarabilecek, sevk belgeleri çıkarabilecek. Ayrıca doktorlardan gelen soruları da güvenilir kaynaklar yardımıyla yanıtlayabilecek.

Tüm bunlar, çalışanların bilgisayarda harcadığı süreyi azaltmasını sağlayacak. Kısacası doktorların bir yapay zekâ asistanı olacağını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar yapılan testlerde, doktorların çok memnun olduğu, hastaların ise %93 oranında daha iyi bir deneyim yaşadığı görülmüş.

Mobil, web ve masaüstünden ulaşılabilecek Dragon Copilot’un mayıs ayında ABD ve Kanada’dan erişilebilir olacağı açıklandı. Sonrasında ise Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve Hollanda’ya gelecekmiş.