Microsoft, bir süredir Insider güncellemeleri ile başını ağrıtan güncellemelerden birinden vazgeçmemekte kararlı.

Geçtiğimiz ekim ayından beri Microsoft'un başı güncellemelerle ciddi anlamda belada. Ufak tefek hataları bir kenara; kullanıcıların kişisel verilerini silecek kadar sorunlu bir sürüm dahi çıkaran Microsoft, o günden beri yaşanan sorunları düzeltmekle uğraşıyor.

Son olarak geçtiğimiz ekim ayında geri çektiği güncellemeyi yeniden yayınlayan Microsoft, en son olarak 1809 güncellemesinin birçok farklı donanıma sahip olan bilgisayarda kurulmasını engellemişti. Microsoft hataların giderildiğine inanıyor olacak ki güncellemeyi hızlı bir biçimde bu bilgisayarlara sunmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde devreye giren, deneysel güncellemeleri sadece elle kontrol edenlere sunulması özelliği halen sürüyor. Eğer siz de sorunlu olabilmesi muhtemel bu sürümün kurulmasını istemiyorsanız, güncellemeleri elle denetlememeye özen gösterin deriz.

Daha önce 1809 güncellemesinin engellendiği bilgisayarlar ile ilgili yaptığımız habere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: