Microsoft Surface Duo İle Çekilen İlk Fotoğraf Paylaşıldı

Microsoft'un merakla beklenen çift ekranlı telefonu Surface Duo ile çekilen ilk fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraf, Surface Duo'nun kamera kalitesini merak edenler için ilk bakış sunuyor.

Microsoft'un çift ekranlı telefonu Surface Duo, geçtiğimiz aylarda kısmen de olsa tanıtılmıştı. Microsoft'un ürün müdürü Panos Panay, Surface Duo'nun neler yapabileceğini merak edenler için Instagram hesabından Surface Duo ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Surface Duo'nun kamera yetenekleri, beklentilerin en yüksek olduğu noktalardan biri. Elbette tek bir fotoğraftan kesin bir sonuç çıkarmak zor. Instagram'ın fotoğrafa uyguladığı sıkıştırma, cihazın tam çözünürlükte ve kalitede neler yapabileceğini görmemize engel oluyor. Ancak ilk izlenim açısından önemli bir paylaşım.

Surface Duo ile çekilen fotoğraf:

Microsoft, Surface Duo'da kamera özelliklerinden ziyade, kullanıcılara esneklik sunan katlanabilir ekranlara odaklanıyor. Cihazın çift ekranlı formu, üretkenliği öne çıkarmak için tasarlandı. Ancak fotoğrafa bakılırsa kameradan beklentisi yüksek olanlar için çok da uygun bir cihaz olmadığı söylenebilir.

Microsoft, Surface Duo'yu beklenenden daha erken piyasaya sürülebilir. Yazılım devi, akıllı telefonun lansmanını 2020 tatil sezonundan önce yapmayı planlıyor. Yine de koronavirüsün küresel etkisi göz önüne alındığında planlarda değişiklik yapılabilir. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada Surface Duo'yu Surface Neo tabletiyle aynı dönemde çıkaracağını belirtmişti. Surface Duo, oldukça uzun bir süredir geliştiriliyor ve önümüzdeki yıllarda kamera, ekran, bağlantı, yazılım ve daha pek çok alanda ilerleme gösterebilir.