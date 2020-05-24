Microsoft'un Dijital Asistanı Cortana Beta Sürümünden Çıktı

Dijital asistanlar bir süredir hayatımızda bulunuyor ve yaşamımızı çok daha kolaylaştırıyor. Bu asistanlardan biri de Microsoft'un Cortana'sı. Cortana, bir süredir beta sürümünde bulunuyordu ancak son güncelleme ile beta sürümünden çıktı.

Teknoloji ilerledikçe hayatımıza sesli asistanlar katıldı. Birçok şirket, bu yapay zekaya sahip asistan üretimine çok büyük önem veriyor. Aslına bakacak olursak, şirketlerin yapay zeka asistanlarına yüksek derecede önem vermesi normal çünkü bu asistanlar hayatımızı çok daha kolay bir hâle getiriyor. Birçok işimizi kolayca yapabilen asistanlardan biri de Microsoft'un Cortana'sı.

Microsoft, bir süredir beta sürümünde olan dijital asistanı Cortana'yı güncelledi. Windows 10 2004 sürümüyle birlikte beta sürümünden çıkan Cortana, birçok fonksiyonel özellikle donatıldı. Yeni özelliklere sahip olan Cortana, zaman kazanmanın en iyi yollarından biri olarak gözüküyor. Microsoft'un güncelleme açıklaması şu şekilde:

"Cortana, kişisel verimlilik asistanınız, önemli olanı bulmanıza ve zaman kazanmanıza yardımcı olur. İnsanlarla bağlantı kurmak, programınızı yönetmek, boş bir zaman bulmak, hatırlatıcı kurmak, görev eklemek ve bunun gibi çok daha fazlası için ana dilinizde yazın veya konuşun. Ayrıca yerel bilgileri bulabilir, tanımlar alabilir ve son haberleri, hava durumunu, finansal güncellemeleri takip edebilirsiniz."

Microsoft açıklamanın devamında ise bazı örnekler verdi. En iyi deneyim için, iş veya okul hesabınızla oturum açın ve şu cümleleri deneyin diyerek Cortana'ya sorabileceğimiz sorulardan sadece birkaçını paylaştı:

Şu zamanda boş muyum?

Biriyle konu hakkında konuşmak için bir zaman bul?

Toplantıma katıl.

Şu saatte görev yapmamı hatırlat.

Parlaklığı değiştir.

Microsoft'un verdiği bu cümle örneklerindeki belirsiz bilgilerin yerine spesifik bilgiler koyarak bu cümlelerden yararlanabilirsiniz.

Cortana'dan ekran görüntüleri geldi:

Microsoft'un Cortana'yı beta sürümünden çıkarmasıyla birlikte bazı ekran görüntüleri de paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntüsünde Cortana'ya Alex'in kim olduğu soruluyor, Cortana "Şu an üzerinde çalışıyorum" şeklinde bir cevap veriyor. Daha sonra ise bir kişi kartvizitini kullanıcısına sunuyor.