Dış görünüşü bakımından oldukça alımlı duran Microsoft Surface, ne yazık ki kullanıcılar tarafından beğenilmedi.

Microsoft Surface'in 2 Ekim'deki lansmanla tanıtılmasının ardından nihayet kulaklıklarını denemeye fırsat bulan kullanıcılar durumdan hiç de hoşnut değil. Özellikle Cortana'nın oldukça sinir bozucu olduğunu söyleyen kullanıcılar, gürültü engelleme özelliği her ne kadar iyi çalışsa da, kulaklığın pedlerinin fazlasıyla rahatsız edici olduğunu belirtiyorlar. Aynı zamanda kulaklığın ses kalitesinin beklenenin oldukça altında olduğu da deneyimlenenler arasında.

Kulaklık en azından tasarımına söz ettirmiyor. Surface tabletlerde görmeye alışkın olduğumuz çizgilerin oldukça detaylı bir şekilde Surface kulaklıkta da bulunması, gri renkteki kulaklığın oldukça sade ama bir o kadar da etkileyici bir görünüşe sahip olması kullanıcıları sevindirdi. Kulaklık hakkında gelen bir diğer yakınma ise kulaklığın tuşlarına basılmasının oldukça zor olduğu olarak karşımıza çıktı.

Kulaklık şu anda 350$ fiyat etiketiyle marketlerde bulunmakta. 350 ABD Doları oldukça yüksek miktarda para ve bu paranın böyle bir kulaklığa verilmesi pek uygun olmaz. İlla da yüksek kaliteli bir kulaklık istiyorsanız, diğer markaların çok daha kaliteli gürültü önleme özelliğine sahip kulaklıklarının tercih edilmesinde fayda var. Microsoft Surface kulaklığı sadece Microsoft platformuna kendini adamış kullanıcılar tarafından alınacak gibi duruyor.