Ekim ayında gelen güncelleme, bazı cihazlarda ses problemleri yaşanmasına neden oldu.

Microsoft için her şey yolunda gitmiyor. Son Windows güncellemesi ile bazı kullanıcıların yaşadığı veri kaybı gibi sorunlar ayyuka çıkmışken, Ekim ayı güncellemesiyle beraber de ses sorunları yaşanmaya başladı.

Windows 10 güncellemesinin sorunları arasında "No Audio output is installed. / Yüklü ses çıkış aygıtı yok." hatası vardı. Microsoft, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate aldığını ve bu sorunun sebebinin cihazlara yanlış yüklenen Intel ses sürücüsü olduğunu açıkladı. Bu sorunun daha sonra kısa sürede düzeltildiğini de ekleyen firma, açıklama yaptığı blog sayfasında sorunun nasıl çözülebileceğini de adım adım açıkladı.

Buna göre ses sorununu çözmek için cihaz sürücülerini kaldırıp tekrar kurmak gerekiyor. Ayrıca, KB4468550 kodlu güncellemeyi indirerek sorunun çözülmesi de mümkün.