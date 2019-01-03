Microsoft'tan Fısıltıyı Algılayabilen Sesli Asistan Geliyor

Sesle kontrol sağlayan bütün yazılım ve donanımların ortak problemine Microsoft'tan bir çözüm geliyor.

Bildiğiniz gibi sesli kontroller ve sesli asistanlar, uzunca bir süredir hayatımızın merkezinde yer almak için ataktalar. Bu tür yardımcılar, genel çalışma prensibi olarak sözlü komutlarınızı dinliyor ve komutunuzu gerçekleştiriyorlar.

Yapılan bir araştırmaya göre, insanların büyük bir kısmı toplum içinde sesli komutları kullanmıyor. Burada ya utanma faktörü devreye giriyor ya da etrafınızdaki kişinin ne söylediğinizi duymasını istemiyorsunuz. Microsoft'un tam bu durumla ilgili bir projesi var. WindowsCentral tarafından alınan yeni bir patente göre Microsoft'un geliştireceği bir yazılım ve donanımla, çok ama çok sessiz fısıldamalarınız bile uygulama tarafından rahatlıkla algılanabilecek.

Microsoft'un patentini aldığı bu proje için ultra hassas mikrofonlar kullanılmayacak. Bunun yerine, komut verirken ağzınızın hareketleri ve bu hareketler sonrasında gerçekleşen hava akımı algılanacak ve mükemmele yakın komut okunması mümkün olacak.

Microsoft'un aldığı patente göre bu proje hayata geçtiğinde her türlü akıllı cihazda kullanılabilecek bir modül halinde olacak.