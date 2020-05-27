Microsoft 365'in Kurumsal Başkan Yardımcısı Jeff Teper, verdiği bir röportajda Teams uygulaması hakkında konuştu. Uygulamanın son bir yılda yüzde 750 büyüdüğünü ifade eden Teper, bunun daha başlangıç olduğunu ve Teams'le ilgili önemli projelerinin olduğunu açıkladı.

Yazılım sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Microsoft, Windows işletim sisteminin yanı sıra piyasaya sürdüğü diğer yazılımlarla da milyonlarca tüketiciye hizmet veriyor. Bu bağlamda Microsoft'un son dönemlerdeki en popüler yazılımlarından bir tanesi "Teams".

Microsoft Teams, özellikle de koronavirüs sürecinde home office kültürünün benimsenmesiyle büyük bir önem kazandı. Ancak Microsoft, sadece pandemi sürecinde değil, Teams'i piyasaya sürdüğü ilk günden beri bu uygulamadan fazlasıyla umutluydu. Microsoft'un Teams uygulamasıyla ilgili yaptığı son açıklamalar ise gelinen sürecin henüz başlangıç olduğunu ortaya koyuyor.

"Microsoft Teams, işletim sistemlerini bile aşan bir platform"

Microsoft 365'in Kurumsal Başkan Yardımcısı Jeff Teper, verdiği bir röportaj sırasında Teams'in geleceğine değindi. Sözlerinde, Microsoft Teams'in popülaritesine değinen Teper, uygulamanın Windows gibi büyük işletim sistemlerini bile geçen bir platform olduğunu ifade etti. Bu iddialı açıklamanın altında yatan temel neden ise Teams'in günlük kullanıcı potansiyelinin 1 milyarın üstünde olması.

Teper tarafından yapılan açıklamalara göre Microsoft Teams'in en dikkat çeken kullanıcı kitlesi; sağlıkçılar, perakendeciler ve havayolu şirketleri bünyesinde çalışanlarmış. Teper, bu durumun Teams için büyük bir önem arz ettiğini çünkü uygulamanın sadece gün boyunca Word veya Excel kullanmak zorunda olan kişiler tarafından kullanılmadığını fark ettiklerini ifade ediyor. Teper'a göre Teams'in popülaritesi her geçen gün biraz daha yükselecek.

Teams, müşterilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak

Teper, Teams ile ilgili yaptığı açıklamalarda bu uygulamanın ilerleyen dönemlerde çok daha işlevsel bir hal alacağını ifade ediyor. Son bir yıllık süreçte Microsoft Teams'in yüzde 750 büyüdüğünü vurgulayan Teper, ekiplerin ihtiyaçlarına uygun yazılım parçacıklarının tasarlanıp, bu sayede işleri daha kolay bir hale getireceklerini söylüyor.

Teper'ın açıklamalarındaki etkileyici detaylardan bir tanesi de uygulamanın mobil sürümleri ile ilgili. Teper, bir süredir Microsoft Teams'in mobil sürümleri üzerinde çalıştıklarını ve mümkün olan en kısa sürede de uygulamanın iOS ve Android platformunda daha işlevsel olacağını, böylelikle daha çok kişinin Teams'e erişebileceğini ifade ediyor. Teper'a göre Teams, kullanıcılar için sosyal ağ ve sohbet uygulamalarından daha kullanışlı bir hale gelecek.

Teper, Microsoft Teams ile ilgili yaptığı açıklamalarda bu uygulama için çok daha çılgınca projelerinin olduğunu ancak bunların biraz zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Teams ile ilgili projelerinin 5'te 1'inin bile gerçek olmasının çok büyük bir şey olacağını ifade eden Teper, birkaç yıl içerisinde Teams'in çok daha farklı bir noktaya gelerek sözlerini tamamladı.