Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz AV1 video kodek eklentisini yayınladı.

Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için yeni AV1 video kodek eklentisini duyurarak Microsoft Store üzerinden kullanıcılarına sundu. Erken bir beta programının parçası olarak kullanılabilen kodek, Microsoft Store'da da belirtildiği gibi PC'ler, Surface Hub ve HoloLens için kullanılabilir.

Güncelleme ile artık Windows 10 cihazınızda AV1 videolarını oynatabilirsiniz. Bu uzantı, AV1 yazılım kod çözücüsünün, Open Media for Al Media tarafından geliştirilen AV1 video kodlama standardı kullanılarak kodlanmış videoları oynatmanıza olanak veren erken bir beta sürümüdür.

Garip bir şekilde sadece Windows 10 Ekim 2018 sürümüne güncellenen sistemlerde çalışan kodek, başka sürümlerde kullanılamıyor. Microsoft, kodekin tüm Windows 10 cihazlarında sorunsuz bir şekilde çalışmasına rağmen, AV1 videoları oynatılırken küçük bir performans sorununun ortaya çıkabileceğini söylüyor. Fakat şirket, gelecek güncellemeler ile bu sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Gelecek günlerde yeni güncelleştirmeler yayınlayacak olan Microsoft, kullanıcıların görüşlerine de önem veriyor. Siz de AV1 video kodek eklentisini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.