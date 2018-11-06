Windows 7 Anahtarı İle Windows 10 Aktivasyonu Nasıl Yapılır?

Ömrünün son 1.5 yılında halen en çok tercih edilen işletim sistemlerinden biri olan Windows 7 anahtarınızı Windows 10 için nasıl kullanacağınıza değiniyoruz.

Bildiğiniz üzere Windows 7, piyasadaki 10. yılını devirmek üzere. Ancak buna rağmen halen işletim sistemi dünyasındaki ağırlığını koruyor. Hatta Steam'de gerçekleştirilen bir ankette halen ciddi bir oyuncu kitlesinin Windows 7 kullanmaya devam ettiğini sizlerle paylaşmıştık.

Eğer siz de Windows 7'den 10'a terfi etme konusunda kararsızsanız ve orijinal Windows 7 anahtarınız varsa, oldukça hoş bir imkana sahipsiniz. Windows 10'un Home sürümünün resmi web sitesi aracılığıyla 1.299 TL'ye satıldığı düşünülünce bu imkanın ne kadar hayat kurtarıcı olduğu konusunda sanırım bize hak vereceksiniz.

Öncelikle yapmanız gereken elbette Windows 10'u bilgisayarınıza kurmak. Kurulum aşamasında sizden bir anahtar istenirse aşağıdaki genel lisans kodlarından birini kullanabilirsiniz:

Windows 10 Home – YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7

Windows 10 Pro - VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Kurulum sona erdikten sonra, 'Ayarlar - Güncelleme ve Güvenlik' sekmesine gidiyoruz. Burada 'Ürün anahtarını değiştir' butonuna tıklıyoruz ve Windows 7 anahtarımızı giriyoruz. Doğru anahtarı girdiysek herhangi bir sorun yaşamadan aktivasyon gerçekleşmiş olacaktır.