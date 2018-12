Microsoft, kendi internet tarayıcısı Microsoft Edge’i emekli edip Chromium Project’e katıldı. Böylelikle Windows 10 kullanıcılarına, Google Chrome’un özelleştirilmiş bir versiyonunu sunacak.

Microsoft’un, yıllardır üzerinde çalışmasına rağmen bir türlü insanlara sevdiremediği, bir türlü popüler hale getiremediği tarayıcısı Edge artık emekli ediliyor. Edge’in yerine, Google Chrome’un Windows 10 için özelleştirilmiş bir versiyonu kullanılacak.

Oldukça umut vadeden bir proje olarak başlayan Edge, bir başka hayal kırıklığına dönüştü. Konumuz Edge’in neden hayal kırıklığına dönüştüğü değil. Konumuz, Chromium’un bir başka hayal kırıklığına dönüşüp dönüşmeyeceği. Bu noktada da Microsoft’un doğru adımlar atması önemli.

Tüketicilerden tercihlerini değiştirmek istemek çok kolaydır. Zor olan, tüketicinin soracağı “Neden?” ve “Peki sen…?” sorularına cevap vermek. Bu hemen her konuda böyledir. Microsoft’un da bazı sorulara cevap vermesi gerek.

1- Yeni Tarayıcı, Windows 7’ye Uyumlu Olacak mı?

Microsoft’un açıklamalarına göre Chrome tabanlı yeni tarayıcı, Windows ile yüksek uyuma sahip olacak ancak Chrome’un kullanılabildiği her işletim sistemini destekleyecek. Buraya kadar sorun yok.

Windows 7’nin Chrome desteği devam ediyor. Bu bilgi de cebimizde dursun.

Yeni tarayıcı, gerçekten de Windows 7’yi destekleyecek mi? Windows 7 işletim sistemi, 2020 yılının Ocak ayında emekli edilecek. Microsoft, yeni ve hızlı bir tarayıcıya kavuşan Windows 7 kullanıcılarının, işletim sistemlerini değiştirmek istemeyeceğini biliyor. Bu durumda ya “desteklenen tüm sistemler için” yeni tarayıcı çıkmayacak ya da Microsoft, insanları Windows 7’den vazgeçirmek için yeni yollar bulmak zorunda kalacak.

2- Güncellemeler Nasıl Olacak?

Güncellenmeyen tarayıcı olmayacağı herkesin malumu. Windows 10 kullanıcıları, Edge’in ayda bir güvenlik güncellemesi aldığını, diğer güncellemeleri ise update’den update’e koştuğunu bilirler. Bilgisayarı acil kapatmanız gereken her seferde ve işinizin ortasında restart attığınız her durumda güncelleme yapan Windows 10’da Edge’e yılda sadece iki defa yeni özellik geliyor, yani her güncelleme de Edge ile ilgili olmuyor. Chrome ve Firefox ise çok daha hızlılar, çok daha hızlı güncelleniyor ve çok daha hızlı yeniliklere adapte oluyorlar.

Güncellemeler nasıl olacak? Windows Store üzerinden mi yayınlanacak? Chrome gibi bağımsız güncelleme mi alacak? Bu soruların cevap bulması da gerekiyor.

3- Eski Tarayıcıdan Yeni Tarayıcıya Geçiş Nasıl Olacak?

Microsoft’un, yeni tarayıcıyı yaygınlaştırmak için işbirliği yapması gereken iki tane üçüncü parti grup var. Bunlar da kullanıcılar ve geliştiriciler. Şirketin yapması gereken ise kullanıcılara genel, geliştiricilere özel bilgiler vermek. Teknoloji devinin, oyun geliştirici olan Tuğçe Hanım’a “Bu browser java destekleyecek, şöyle şöyle özellikleri olacak”, mahalle manavı Hüseyin Abi’ye ise “Abi feyste Candy Crush açıyor.” demesi lazım. Dahası, Microsoft’un ürünü çıkardıktan sonrası için de açıklamalar yapması lazım. Ne gibi destekler verilecek?

Bir diğer nokta ise, Microsoft’un yeni tarayıcıya da Edge diyor olması. Öncelikle, planınız gerçekten buysa lütfen pazarlama departmanı yöneticilerinizi bir gözden geçirir misiniz? Yeni bir ürünü kullanmak yerine, var olan kötü şöhretli bir ürünün üzerinden gitmek ne kadar akıllıca? Eğer öyle bir şey yaparlarsa, aynı arayüze ve aynı isme sahip iki uygulama olmuş olacak. Böyle bir şey bir defa Windows açısından mümkün değil. Edge (1) olur diğer en fazla.

Öte yandan, Edge için yapılmış bütün ürünleri ve yapılmış bütün gelştirmeleri de çöpe atması gerekecek insanların. Bu da tepki yaratacaktır. Düşünün, okulda sanat sergisi var ve konu iklim değişikliği. Çok çalışıp, kirli bir ortamı temsil eden bir akvaryum içine, küçük bir teraryum ile bir bitki koydunuz. Etrafında da, o bitkiden temiz hava çekmeye çalışan çocuklar var. Bununla aylarca uğraştınız. Sonra okul müdürü gelip dedi ki, “Yan okulda bilim fuarı var, o daha güzelmiş, senin eserin uygun değil. Git bunu karbon salınımı etkisini gösterecek bir deneye çevir.” dedi. Ya başka okula geçersiniz, ya da projenizi uyarlamak için fazladan çaba sarf edersiniz. Her durumda kızacağınız garanti. Durum buradaki geliştiriciler için de aynı. Microsoft’un bu konulardaki detayları en ince ayrıntısına kadar açıklaması gerekiyor.

Yeni tarayıcının ne zaman geleceğini merak edenler varsa hemen söyleyeyim, çünkü neredeyse kimse bilmiyor. Microsoft’un bile bildiğinden şüpheliyiz ancak ilk versiyonun “birkaç ay içerisinde” geleceği söyleniyor. Şimdi birkaç sözcüğündeki bir tamam, onu biliyoruz da oradaki kaç, kaç aya tekabül ediyor? O da önemli bir nokta.

Şirketin bu sorulara cevap bulmak için çok zamanı var. (Bana cevap vermek için değil, projelerinin başarılı olması için cevaplayacaklar.) Bu sürede şirket, bu sorulara iyi cevaplar bulup uygun bir strateji geliştirmek zorunda.