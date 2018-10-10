Veri kaybı sorunun ardından güncellemeleri acil olarak durduran Microsoft, sorunun giderildiğini belirterek Windows 10 Insider programına dahil olan kullanıcılara Windows 10 Ekim güncellemesinin yeniden yayınlanacağını belirtti.

Windows Hizmet ve Dağıtım’da program yönetim müdürü olan John Cable, Microsoft’un Windows 10 Ekim güncellemesi skandalı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dün, resmi bloğunda bir gönderi paylaşan Cable, Microsoft’un tüm veri kaybı raporlarını tespit ettiğini ve güncelleme ile ‘bilinen’ tüm sorunların çözüldüğünü belirtti.

Cable, Windows 10 Ekim güncellemesini yükleyen kullanıcıların binde birinin veri kaybı sorunu yaşadığını belirtti. Windows 10’un 700 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunduğunu düşünürsek Microsoft’un Windows 10 Ekim güncellemesini durdurmaması halinde 700 binin üzerinde kullanıcı veri kaybı sorunu ile karşı karşıya kalacaktı.

Microsoft şimdi Windows 10 versiyon 1809’u yeniden Insider’lar için yayınlamaya başlayacak. Cable, Insider sürümünde herhangi bir aksilik çıkmaması halinde Windows 10 Ekim güncellemesinin yeniden resmi bir yayın tarihi ile tüm kullanıcılara ulaşacağını dile getirdi. Cable, veri kaybı sorunu yaşayan kullanıcıların verileri geri kazanmak için Windows ile iletişime geçmesini tavsiye etti.

Cable ayrıca Windows 10 kullanıcılarına daha iyi bir geri bildirim merkezi sunacaklarının da sözünü verdi. Söz konusu veri kaybı sorununu pek çok kullanıcı raporlamasına rağmen bazı raporlar gözden kaçmıştı. Bu nedenle Microsoft, olası bir sorunu en hızlı şekilde öğrenip çözüme kavuşturmak için geri bildirim merkezini güncelleyecek.