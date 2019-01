Microsoft, Windows 10 kullanan cihazlar için 4 yeni yüksek kalite duvar kağıdını Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak yayınladı.

Kullanıcılarına yeni içerikler sunmak, küçük de olsa kozmetik değişiklikler yapmak firmaların sık sık kullandıkları bir yöntem. Bu yöntemi ara sıra kullandığına şahit olduğumuz firmalardan birisi de Microsoft.

Microsoft’un sık sık yeni temalar ve duvar kağıtlarını kullanıcılarına sunmasına alışkınız. Her ne kadar yeni duvar kağıtları tema adıyla gelmiş olsa da gerçek birer tema değiller. Herhangi bir ses ya da görsel değişiklik içermiyorlar. Yalnızca cihazların duvar kağıtlarını değiştiriyorlar. İsimleri ise Opposite Day, Seeing Red, Knits and Wool ve The Butterfly.

Duvar kağıtlarını indirebilmek için Windows 10 Fall Creators ya da daha yeni bir sürüme sahip olmanız gerekiyor. Windows 10 Fall Creators’ın hala güncelleme alan en eski sürüm olduğunu düşünürsek gayet normal bir karar.

Yeni temaları aktifleştirmek için bilgisayarınızda Ayarlar > Kişiselleştirme > Temalar yolunu izlemeniz gerekiyor. Temanızı güncelleştirmeden önce eski temanızı yedekleyin ve ardından ekranın alt kısmındaki listeden yeni bir tema seçin. Tek yapmanız gereken bu.

Daha sonra duvar kağıtları otomatik olarak değişecektir. Beğenmediğiniz bir görseli masaüstünde sağ tıklayıp “Sonraki Masaüstü Arka Planı” seçeneği ile değiştirebilirsiniz.