Windows 10 İçin 4 İndirilebilir Ücretsiz Tema Yayınlandı

1 dk okuma süresi
16
12
2
2
0
Windows 10'u görsel olarak bir üst seviyeye taşımaya hazırlanan Microsoft, 4 yeni ücretsiz temayı kullanıcılara sundu.

Microsoft'un, piyasaya çıkışının 4 yılına yaklaşmış olmasına rağmen Windows 10'un görsel güzelliğine yeni yeni eğilmeye başladığını söyleyebiliriz. Özellikle Insider güncellemeleri sonrasında karanlık ve bembeyaz temaların geliyor olması, kullanıcıları fazlasıyla sevindirdi.

Windows 10'un genel görünümüne küçük rötuşlar yapan Microsoft, bir yandan da kullanıcılar için yeni temalar sunmayı ihmal etmiyor. Bugün itibarı ile Windows 10 kullanıcılarına 4 farklı tema ücretsiz olarak sunuldu.

Windows 10 İçin Yayınlanan 4 Yeni Tema

Temaları bilgisayarınıza yüklemek için tek yapmanız gereken yukarıdaki linklere tıklamak ve ilgili sayfada 'Al' butonuna basmak. Sonrasında Microsoft Mağaza uygulaması otomatik olarak açılacak ve temaları kullanabileceksiniz.

Son olarak şunu da anımsatalım: Temaların bilgisayarınızda çalışması için en azından 2018 Sonbahar güncellemesini almış olmanız gerekiyor. Temalar Pro/Home versiyonlarında maalesef çalışmıyor.
İLGİLİ HABER

Microsoft, Windows 19H1'i Yayınladı: İşte Düzeltilemeyen Sorunlar

Kaynak : https://news.softpedia.com/news/microsoft-releases-four-new-windows-10-themes-524061.shtml
Etiketler: windows 10, tema
16
12
2
2
0
Emoji İle Tepki Ver
16
12
2
2
0