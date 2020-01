Microsoft, mobil uygulamalara yerleştirdiği reklamların ardından şimdi de reklam politikasını Windows 10'a genişletmeye hazırlanıyor. Yazılım devinin reklam yerleştirmeyi planladığı ilk uygulama ise WordPad.

Microsoft, e-posta uygulaması Outlook'un mobil versiyonuna reklam yerleştirmesinden sadece birkaç ay sonra, aynı reklam politikasını Windows 10'da WordPad'e taşımaya hazırlanıyor. Yazılım devi, WordPad'in araç çubuğunun hemen altına yerleştirilen bir reklam banner'ı ile Office Online uygulamalarını tanıtmaya başlayacak.

WordPad'e gelecek reklamlar, tarayıcıyı açarak kullanıcıları Word Online veya Office Online resmi web sitesine yönlendirecek. Reklamın sağ tarafında kapat düğmesi de yer alacak, ancak tıklandığında reklamı tamamen kapatıp kapatmadığı ya da uygulamayı baştan başlatınca reklamın geri gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Yukarıdaki görüntüye göre WordPad'de 'Try Word online for free.', 'Use Word, Excel and PowerPoint for free online.', 'Try Office for free online.', Try Word, Excel, and PowerPoint for free online.' gibi kullanıcıları Office uygulamalarını denemeye ve satın almaya yönlendiren reklamlar yer alacak.

Microsoft, reklamları Windows 10'a taşımak ve daha fazla reklam yerleştirmek için yeni yollarını arıyor ve bu durum, Windows 10 kullanıcılarını pek memnun etmeyecek gibi görünüyor. Şirket, Windows 10'un e-posta uygulamasının yanı sıra Microsoft News gibi diğer Windows 10 uygulamalarında benzer reklamlar gösteriyor.

Elbette WordPad'deki reklamlar şimdilik sadece deneysel olarak yerleştirildi ve şirket, Windows 10 kullanıcılarından gelebilecek tepkileri ölçerek bu konudaki nihai fikrini değiştirebilir.