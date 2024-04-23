Windows 11'in 24H2 sürümüne ait Insider sürümünü test eden kullanıcılar, sistem gereksinimlerinin yükseldiğini tespit ettiler. Güncelleme ile eski bilgisayarların Windows 11'e geçişi tamamen engellenmiş olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir Windows 11'in 24H2 sürümü için çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç ay önce ortaya çıkan bilgiler, işletim sisteminin sistem gereksinimlerini tam olarak karşılamayan bilgisayarlara yüklenmesini engelleyeceğini ortaya koymuştu.

Gelen son haberler, Microsoft'un Windows 11 için sistem gereksinimlerini artık kalıcı olarak yükselttiğini gözler önüne seriyor. Windows 11 24H2'nin son Insider sürümlerini inceleyen meraklılar, PopCnt desteğinin zorunlu tutulmasından sonra şimdi de SSE4.2 desteğinin zorunlu hâle getirildiğini tespit ettiler. Bu sistem özelliklerini desteklemeyen işlemcilere Windows 11 yüklemek isteyen kullanıcılar, daha ilk sayfada takılacak ve hiçbir şekilde ilerleyemeyecekler.

Windows 11, resmî destek sunulmayan bilgisayarlara yüklenebiliyor

Bilindiği üzere Microsoft, Windows 11 için nispeten yüksek sistem gereksinimleri istedi. Hâl böyle olunca birkaç yıllık bazı işlemciler bile Windows 11 için resmî destek almadı. Ancak kullanıcılar, bazı bypass yöntemleri tespit ettiler ve bu yöntemler sayesinde nispeten eski bilgisayarlara da Windows 11 kurulabildi. Microsoft'un yaptığı son çalışma, tüm açıkların kapatılması noktasında kararlı olunduğu anlamına geliyor.

Windows 11'in 24H2 sürümü, henüz küresel çapta kararlı sürüm olarak yayımlanmadı. Ancak güncelleme takvimi artık çok yaklaşmış durumda. Yani yakında tüm kullanıcılar, Windows 11'in yeni işletim sistemi gereksinimlerine tabi olacaklar. Halihazırda sistem gereksinimlerini karşılamayan ancak bypass yöntemleri ile Windows 11 yüklenen cihazlara ne olacağı ne yazık ki bilinmiyor.