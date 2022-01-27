Microsoft Windows’un Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay, Windows 11’in ilk büyük güncellemesi hakkında bir blog yazısı paylaştı. Çalışmaların planlanandan daha önde gittiğini belirten Panay, güncellemenin ilk önizlemesinin önümüzdeki ay yayımlanacağını paylaştı.

2021 yılının ortasında hiç beklenmedik bir şekilde duyurulan Windows 11, 5 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürüldü. İşletim sistemi, günümüzde milyonlarca sisteme yüklenmiş durumdayken Microsoft, ufak güncellemelerin yanı sıra Windows 11 için dev bir güncelleme yayınlamamıştı. İşte o güncellemeden bugün haber geldi.

Microsoft Windows’un Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay, bugün paylaştığı blog gönderisinde beklenen büyük Windows 11 güncellemesi hakkında konuştu. Android uygulamalarının doğrudan Windows’ta çalıştırılmasını sağlayacak bu büyük güncelleme hakkında bilgi veren Panay, güncelleme çalışmalarının planlanandan daha hızlı gittiğini açıkladı.

İlk önizleme önümüzdeki ay yayınlanacak

Panay, paylaştığı açıklamasında yeni Windows 11 güncellemesinin son aşamaya girdiğini söyledi. Ayrıca bunun, normalde 2022 yılının ortasında yayınlanması planlanan güncellemenin daha erken yayınlanabileceği anlamına geldiğine de işaret etti. Ayrıca o güncellemenin Windows Insider kullanıcıları için ilk önizlemesinin de önümüzdeki ay yayınlanacağını duyurdu.

Panay’ın paylaştığı detaya göre bu önizleme sürümüyle birlikte Windows Insider kullanıcıları, Android uygulamalarının Microsoft Store aracılığıyla nasıl kullanılabileceğini görebilecekler. Güncelleme, Android uygulamaları desteğinin yanı sıra görev çubuğu iyileştirmeleri, daha kolay ekran paylaşımı, hava durumunun görev çubuğuna yerleştirilmesi ve yenilenen Not Defteri ve Media Player’ı beraberinde getirecek.