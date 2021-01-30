Windows İçin Yeni Bir Office Insider Güncellemesi Yayınlandı

Microsoft, Windows kullanıcıları için yeni bir Office Insider güncellemesi yayınladı. Güncelleme ile birlikte yeni bir özellik gelmezken Excel, Outlook ve Project'te bulunan bazı hatalar giderildi.

Microsoft, Windows işletim sistemine sahip ve Office Insider programına kayıt olmuş Microsoft Office kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Office'e gelecek yeniliklerin öncesinde test edildiği Insider programında yer alan kullanıcılar, yeniliklere ve geliştirmelere diğer kullanıcılardan önce sahip olma şansına erişiyor.

Yayınlanan son güncelleme olan 2102 (13721.20008) ile birlikte herhangi bir yeni özellik sunulmadı. Güncelleme yalnızca Excel, Outlook ve Project'de bulunan bazı hataları gidermek için yayınlandı.

Excel, Outlook vee Project için sunulan güncelleme ile giderilen hatalar:

Microsoft'un yayınladığı bu yeni güncelleme ile birlikte Excel'in beklenmedik şekilde kapanmasına sebep olan bir hata giderildi. Outlook'ta ise şifrelenen e-postalarda şifreleme ikonunun görünmemesine sebep olan bir sorun çözüldü. Güncelleme ile birlikte aynı zamanda Microsoft Project'te Kiril alfabesi ile yazılmış bazı uzun isimli projelerin açılmamasına sebep olan bir hata da giderildi.

Microsoft, her hafta düzenli olarak Office programlarında meydana gelen hataların giderilmesi ve yeniliklerin getirilmesine yönelik olarak güncellemeler yayınlıyor. Gelen tüm güncellemelerden haberdar olmak isterseniz buraya tıklayarak Microsoft Beta Channel'ı takip edebilirsiniz.

Aynı zamanda Office Insider programına katılıp güncellemelere ve yeniliklere henüz test aşamasındayken sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak programa kayıt olabilirsiniz. Office Insider programına Windows, Mac, iOS ve Android tüm cihazlardan katılmak mümkün.