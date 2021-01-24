Microsoft, dünya yayınladığı 30 saniyelik kısa reklam videosunda Apple'ın MacBook Pro'sunu doğrudan hedef tahtasına koydu. Şirket, Surface Pro 7'nin MacBook Pro'dan üstün olduğu her alanı 30 saniyeye sığdırdı.

Daha önce gerek lansmanlarda gerekse reklam videolarında bir şirketin rakip şirketin eşdeğer ürününü yerdiğini görmüştük. Dünse Microsoft bu reklamların son örneğini yaptı. Şirket, yayınladığı 30 saniyelik kısa bir videoda Microsoft Surface Pro 7 ile Apple MacBook Pro'yu karşılaştırdı.

Microsoft'un karşılaştırma videosu süresinden de anlaşılabileceği üzere iki cihazı tüm yönleriyle karşı karşıya getirmiyordu. Fakat şirket, Surface Pro 7'nin MacBook Pro'ya karşı sahip olduğu tüm kozları 30 saniyeye sığdırmayı başardı. Microsoft, Surface Pro 7'nin MacBook Pro'dan "daha iyi bir seçim" olduğunu aşağıdaki videoyla anlattı.

MacBook Pro'nun yerden yere vurulduğu reklam filmi:

Video, genç bir arkadaşımızın Microsoft Surface Pro 7 ve MacBook Pro kutularını göstermesiyle başlıyor. Hemen ardından Surface Pro 7'nin MacBook Pro'ya göre üstün olduğu tüm alanlar sıralanıyor. Bu alanlardan ilki Surface Pro 7'nin sahip olduğu dokunmatik ekran ve kalem oluyor.

Apple'a yapılan "Neden bana tamamen dokunmatik bir ekran vermiyorlar?" siteminden sonra konu tasarıma geliyor. Microsoft, burada Surface Pro 7'nin çıkarılabilir bir klavyeye sahip olduğunu gösteriyor. Ardından Surface Pro 7'nin daha iyi bir oyun cihazı olduğu belirtiliyor.

Son olaraksa konu elbette fiyata geliyor. Microsoft, yukarıda bahsettiği artıların ardından "Bir de fiyat var." diyerek MacBook Pro'nun 1.299 dolarlık; Surface Pro 7'ninse indirimli olan 890 dolarlık fiyat etiketine (normalde 1.130 dolar) sahip olduğunu gösteriyor. Fiyat konusunun ardından da video sona eriyor. Peki Microsoft'un bu karşılaştırması hakkında sizler ne düşünüyorsunuz?