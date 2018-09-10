Microsoft, Yağ Tutmayan Xbox Kolu İçin Yarışma Düzenliyor

Oyun oynarken bir şeyler atıştırmayı seven oyuncular için yüzeyi yağ tutmayan oyun kolu kazanma şansı doğdu.

Oyun oynarken cips gibi yağlı atıştırmalıklar yiyen oyunculardansanız, sınırlı sayıda üretilen "yağ tutmaz" oyun kolu ilginizi çekebilir. Xbox'ın Avustralya ve Yeni Zelanda Facebook sayfalarında yayınlanan bir ilanda, "Winner Winner Chicken Dinner" konseptiyle en iyi beş hikayeyi paylaşanlara gri-sarı renkli, üretan kaplı olması sayesinde yağ tutmayan Xbox One oyun kolu hediye edilecek.

Daily Mail'in haberine göre bu promosyon, Playerunknown's Battlegrounds'ın oyun konsolları için resmen lanse edilmesiyle ile aynı zamana denk gelmekte. Konseptin adının "Winner Winner Chicken Dinner" olmasının sebebi de oyunda hayatta kalan son kişinin oyunu kazanmasıyla birlikte ekranda "Winner Winner Chicken Dinner" mesajının beliriyor olması.

Facebook'ta şimdiye kadar paylaşılan hikayelerden birkaçı şöyle:

"Bir keresinde çok heyecanlı bir anda Kar-98k'mın şarjörünü dirseklerimle değiştirmek zorunda kalmıştım. Peçeteler, kağıt havlular, gözümün önünde bulunan hiçbir şeyin titreyen yağlı ellerime faydası olmamıştı."

"Köpeğim Ned kucağıma atlayıp parmaklarımı ve oyun kolumu yalamaya başlamıştı. Onu ittirmiştim ama olan olmuştu ve çoktan vurulmuştum."

Bu tür bir promosyonun ana akım medyada yer almaması da biraz şaşırtıcı doğrusu. Küçük bir promosyon olsa da yağ tutmayan oyun kolu, içecek şapkasından bu yana yapılmış en iyi buluşlardan biri olabilir.