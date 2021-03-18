Yeni nesil Xbox oyun konsolları için geliştirdiği otomatik HDR özelliğini PC'lere de getirmeye karar veren Microsoft, söz konusu özelliği Windows Insider kullanıcılarının kullanımına sundu. Otomatik HDR özelliği ile standart kalitedeki yüzlerce oyun, HDR desteğine kavuşmuş olacak.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft, yeni nesil oyun konsolları olan Xbox Series X ve Series S’te oyunseverlere otomatik HDR özelliği sunuyordu. Bu özellik ile standart dinamik aralığa (SDR) sahip oyunlar dahi yüksek dinamik aralığa (HDR) yükselerek daha iyi bir görsel deneyim sunuyordu.

Microsoft’un DirectX program yöneticisi Hannah Fisher tarafından yapılan açıklamalara göre yazılım devi, oyun konsollarından sonra şimdi de Windows PC’lere otomatik HDR özelliği getirmeyi planlıyor. Söz konusu özellik yayınlandığında 1000’den fazla PC oyunu, otomatik bir şekilde HDR desteğine kavuşacak.

Microsoft, DirectX 11 ve DirectX 12 oyunlara otomatik olarak HDR desteği sunacak

Şu an için test aşamasında olan özellik, Windows 10’un son 21337 yapısı ile Windows Insiders katılımcılarının kullanımına sunulmuş durumda. Eğer bir Windows Insider üyesiyseniz, bilgisayarınızı Windows 10 yapı 21337’ye güncellediyseniz ve bir HDR monitöre sahipseniz, bugün itibarıyla çok sayıda DirectX 11 ve DirectX 12 destekli oyunu otomatik HDR özelliği ile deneyimleyebilirsiniz.

Hannah Fisher’ın açıklamalarına göre otomatik HDR özelliği, DirectX 11 ve DirectX 12 SDR oyunların renk ve parlaklık aralığını geliştirerek oyunları HDR kaliteye taşıyor. Fisher, bu özellik ile birlikte oyunseverlerin HDR monitörlerinin yeteneklerinden tam anlamıyla yararlanabileceğini ifade ediyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi otomatik HDR özelliği, güçlü bir GPU gerektiriyor. Ayrıca Microsoft’un henüz özelliği optimize etme ve hataları giderme aşamasında olduğunu da unutmamak gerekiyor. Otomatik HDR şu an için önizleme aşamasında olsa da yayınlandığında güçlü bir PC’ye ve HDR monitöre sahip oyuncular için muhteşem bir deneyim sunabilir.