Sony, Starfield'ı PS5 Özel Oyunu Yapmak İstiyordu

Bugün Imran Khan tarafından ortaya atılan iddiaya göre Sony, Microsoft'un dünkü hamlesinden önce Starfield'ı PS5 özel oyunu yapmak istiyordu. Hatta şirket, aylardan beri Bethesda'yla görüşme halindeydi.

Geçtiğimiz gün oyun dünyası fazlasıyla önemli bir olayla karşı karşıya geldi. Yeni nesil oyun konsollarının seçiminde mutlaka bir yere sahip olacak bu olay, Microsoft'un Bethesda Softworks'ün ana şirketi ZeniMax Media'yı 7,5 milyar dolara satın almasıydı. Bu satın alma karşılığında Microsoft'un sahip olduğu oyun stüdyolarına Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog ve Roundhous Studios da eklenmiş oldu.

Saydığımız stüdyolar bugüne kadar DOOM, Fallout, The Elder Scrolls, Dishonored ve Wolfenstein gibi oyun dünyasının en sevilen serilerinden bazılarını geliştiren isimlerdi. Fakat bugün, Microsoft'un satın alma haberinden önce ZeniMax Media'yı hedefine koyan tek ismin Microsoft olmadığı ortaya çıktı.

Sony, Starfield'a göz dikmişti:

Oyun dünyası hakkında uzun süredir haberler yapan Imran Khan, bugün Twitter'da paylaştığı bir Tweette Microsoft'un ZeniMax Media'yı satın aldığı zamanın önemine vurgu yaptı. Imran, Microsoft'un ZeniMax Media'yı tam da Sony, Starfield oyununu kendi bünyesine katmaya çalışırken satın aldığını açıkladı.

Starfield, 2018 yılında düzenlenen E3 2018 konferansında bir dakikalık fragmanıyla karşımıza çıkmıştı. Bethesda tarafından geliştirilen oyun, bize uzayda geçecek bir bilim kurgu deneyimi sunmayı hedefliyordu. Imran Khan'ın paylaşımına göre Sony, Starfield'ı PlayStation 5 özel oyunu yapmak için aylardan beri Bethesda'yla görüşüyordu.

Sony ve Bethesda arasında geçen görüşmelerin sonucunu şu an için bilmiyoruz. Ancak Microsoft, ZeniMax Media'yı satın aldığını Sony'nin bazı Bethesda yapımlarının PlayStation 5'e özel olacağını açıklamasından 1 hafta sonra yapmıştı. Ayrıca yeni nesil Xbox Series X ve Xbox Series S'in bugün ön siparişe açıldığını düşünürsek, zamanlamanın gerçekten de Sony'ye bir darbe olduğunu söyleyebiliriz.

Oyun dünyasında yaşanan bu savaşın hangi yöne gideceği hakkında bir bilgimiz olmasa da Sony hayranları, şirketin de büyük satın almalar yapması gerektiğini söylemeye başladı. Hayranlar, satın alınacak geliştirici şirket olarak özellikle Konami'yi belirtti. Bununla birlikte Sony hayranları, Castlevania, Silent Hill ve Metal Gear serilerinin PS5 özel oyunlarına kavuşmasını istedi.