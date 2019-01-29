Mikroplastikler, Midyeleri ve Deniz Hayatını Tehdit Ediyor

Doğada çözünemeyen plastikler, doğamıza çok ciddi zararlar veriyor. Bu konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar midyelerin bu çözünemeyen mikroplastiklerden etkilendiğini ortaya çıkardı.

Son dönemlerde yapılan bir araştırma gösteriyor ki, mikroplastikler midyelerin çevrelerine tutunma yeteneklerini etkiliyor. Deniz ekosistemini çökertme potansiyeli olan mikroplastiklerin, ayrıca dünya endüstrisine bedeli de yıllık 3-4 milyar dolar civarında.

Environmental Pollution (Çevresel Kirlilik) dergisinde yayınlanan bu yeni araştırma Anglia Ruskin Üniversitesi’nden Dr. Dannielle Green ve ekibi tarafından Kuzey İrlanda’da gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, 52 gün boyunca parçalanamayacak derecede olan mikroplastiklere maruz kalan mavi midyelerin, kayalara tutunmak için gerekli lifleri üretme oranlarının azaldığını tespit etti.

Midyelerin kayalara tutunması, güçlü dalgalarda ve gelgitlerde hayatta kalmasını sağlar. Ayrıca ürettikleri bu yapışkan sıvılar sayesinde diğer deniz canlıları ve bitkiler için de önemli olan resifler oluşur.

Mikroplastiklerin midyelerin sağlıkları üzerindeki etkilerini anlamak için, araştırmacılar midyelerin dolaşım sıvılarındaki (kan görevini gören) protein miktarlarını ölçtüler. Bu ölçümlerin sonucunda mikroplastiklerin, midyelerin metabolizmasını etkilediği ortaya çıktı.

Anglia Ruskin Üniversitesi’nde Biyoloji Ana Bilim Dalı kıdemli öğretim üyesi olan Dr. Green, “Midyeler için yapışkanlık özelliği, hidrodinamik kuvvetlerin etkilerinden etkilenmeden, resifleri oluşturabilmeleri için hayati öneme sahiptir. Bizim çalışmamız gösterdi ki, biyolojik olarak çözünemeyen mikroplastikler, midyelerin tutunma güçlerini %50 oranında azalttı. Bu tutunma özellikleri midyelere yerleşme, çiftleşme ve avcılara karşı korunma konularında yardım ediyor. Bu tutunma özelliklerinin azalması, kademeli olarak biyo-çeşitliliği azaltacak ve kültür balıkçılığın da verimini düşürecektir. Ayrıca bizim çalışmamız, çözünebilen mikroplastiklerin de midyelerin sağlığını etkilediğini gösterdi. Tek kullanımlık paketler için hem çözünebilen hem de çözünemeyen plastikler kullanılıyor. Daha sonra bunlar çöp haline gelip mikroplastikleri oluşturuyor. Bu ürünlerin geri dönüşümü ve mümkünse kullanımının azaltılması, denizlerimizi korumak için çok önemli rol oynar.” dedi.