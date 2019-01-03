Milli Eğitim Bakanlığı Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın çalışmasıyla, uzun yıllardır kullanılan klasik logo yerini yeni bir logoya bıraktı.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi Twitter sayfası aracılığıyla yeni logosunu kamuoyuna duyurdu. İletişim Başkanlığı'nın çalışmalarıyla ülkemize ait bakanlıkların logolarına, Cumhurbaşkanlığı forsunda da yer alan 16 Türk devletini tesmsil eden yıldızlar ve bakanlığa ait amblem yer aldı.

Eski Logo ve Yeni Logo

Milli Eğitim Bakanlığı, Facebook ve Twitter da dahil olmak üzere bütün resmi hesaplarında ve internet sitesinde eski logoyu kaldırarak, duyurulan yeni logoyu kullanmaya başladı.

Yeni dönemde Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının logolarında 16 adet yıldız yer alacak.