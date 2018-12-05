Dünyanın En İyi Elektroşok Silahı: Yerli ve Milli 'Wattozz'

Geçtiğimiz aylarda basına prototip aşamasından fotoğraflar paylaşılan Wattozz, bugün itibarı ile basına tanıtıldı.

Non-Lethal; yani herhangi bir şekilde 'etkisiz hale getirilecek kişiye zarar vermeyen silah' kategorisinde, yıllardır Amerikan Taser tarafından tekelleşen piyasaya hareket katması beklenen yeni silahımız 'Wattozz' tanıtıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Türk mühendislerin 4 yıllık hummalı çalışması sonucunda ortaya çıkan Wattozz, daha şimdiden 70.000'in üzerinde sipariş almış durumda. Taser firmasınının kablolu elektroşok silahı ile geçtiğimiz yıl 344 milyon dolarlık ciro yaptığı düşünülürse gelecek dönemde Wattozz'un ülkemize ciddi bir gelir sağlayacağını söyleyebiliriz.

Wattozz'un tanıtımında konuşan Albayraklar Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Sertan Ayçiçek, silahın oldukça ileri düzey teknolojilerle donatıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Amerikan firmasından 10 kat daha iyi bir silah yaptık ve bu tekeli Türkiye kırdı. Amerikan firmasının silahında bulunan kablo teknolojisini Türk mühendislerimizle ortadan kaldırdık. Şu anda bu firmanın distribütörleri bizden distribütörlük almak üzere başvurdular ve 70 binin üzerinde sipariş aldık.

"Bu silahı bugün Dünya Mühendisler Günü'nde tanıtmak istedik. Tüm dünyada da aynı anda bu tanıtımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Uluslararası patent sürecimiz tamamlanmak üzere. Tamamlandığında silahla ilgili tüm detayları da paylaşacağız. Dünyada 25 yıldır kırılamayan Amerikan Taser firmasının tekelini ilk defa kablosuz elektroşok silahını üreterek kırdık."

Taser silahların, eskiyen kablo teknolojisiyle son yıllarda ciddi yaralanmalara sebep olduğu ve Uluslarası Af Örgütü tarafından sık sık eleştirildiği de düşünülünce, Wattozz'un gaz veya barut kullanmayan ve uzaktan kontrol edilebilen mermileriyle piyasada ciddi bir boşluğu doldurabileceği düşünülüyor.