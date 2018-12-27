Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarını hatırlatması üzerine yerli siber güvenlik çözümü Ahtapot'un kamu kurum ve kuruluşlarına ek olarak belediyelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz haberde dün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde söz alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli siber güvenlik çözümü Ahtapot’un bir kuvvet komutanlığına gerçekleştirilen siber saldırıyı engellediğini dile getirmiş, biz de bu haberi sizlere aktarmıştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahtapot’un başarısını hatırlatması üzerinde Ahtapot’un kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına karar verildi. Bu kapsamda 2016 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet vermekte olan Ahtapot, kamu kurum ve kuruluşlarına ek olarak belediyelerde test edilmeye başlanacak.

Ahtapot Projesi, başta kamu kurumları olmak üzere, orta ve büyük ölçekli tüm bilgi sistemlerinin siber güvenlik konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatıldı. Linux tabanlı Pardus işletim sistemini kullanan sistem, Ahtapot’ta açık kaynak kodlu bileşenlerden yararlanılması, denetlenemeyecek sistemlerden uzak durulmasını sağlıyor.

Açık kaynak teknolojilerden yararlanan Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, güvenlik duvarı, web uygulama, e-posta, saldırı tespit/önleme, siber saldırı erken uyarı, güvenli bağlantı ve güvenli internet erişim sistemleri gibi özellikleriyle kurumların güvenlik ihtiyaçlarına uygun çözümler oluşturuyor.