''Komutanlığa Yapılan Saldırıyı Yerli Yazılım Engelledi''

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre kuvvet komutanlıklarından birine yapılan bir siber saldırı, yerli Ahtapot yazılımı sayesinde engellendi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde söz alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi bilim insanları için bir çekim merkezi haline getirmek istediklerini belirtirken, yerli yazılım Ahtapot’un bir kuvvet komutanlığına gerçekleştirilen siber saldırıyı başarıyla önlediğini belirtti.

‘’Hedefimiz Türkiye'yi dünyadaki tüm bilim insanları için bir çekim merkezi haline getirmektir. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kurulan ar-ge ve tasarım merkezleri bu çabanın somut örneğidir. Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyetleri verilerimizi korumak için de göstermek zorundayız.’’ diyen Erdoğan, Ahtapot yazılımının başarısıyla ilgili olarak da şu şekilde konuştu;

‘’Geliştirdiğimiz Ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığına yapılan saldırıyı başarıyla engelledi ve NATO tatbikatına dahil edildi. TÜBİTAK ve TÜBA'ya bu konuda önemli görevler düşüyor. Gayretleriyle, emekleriyle, eserleriyle şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması teknoloji üreten bir topluma dönüşmesiyle mümkün.’’