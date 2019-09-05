Geçtiğimiz günlerde içindeki veriler sızdırılan bir sunucundan, yaklaşık 200 milyondan fazla Facebook kullanıcısının verileri çıktı. Sızdırılan veriler arasında telefon numaraları, kullanıcı ID’leri ve başka bilgiler var.

Geçtiğimiz yılı bol skandalla kapatan Facebook, bu yıl kendini güvenlik önlemlerini arttırmaya ve mahremiyeti öne çıkarmaya adadığını söylese de son gelen haberler durumun pek de öyle olmadığını gösteriyor. Sahip olduğu veriler internete sızdırılan bir sunucunun içinden milyonlarca Facebook kullanıcısına ait bilgiler çıktı.

Bahsi geçen sunucudan, 201 milyon kullanıcının verileri çıktı. Özellikle ABD ve Birleşik Krallık'ta yaşayan kullanıcıların bilgileri bu durumdan etkilendi.

Sızdırılan bilgiler arasında telefon numaraları, bazı hesapların Facebook ID’si, isimleri, ülkeleri, cinsiyetleri de yer alıyor. Bilgileri açığa çıkan hesapların 133 milyonu ABD’de, 18 milyonu Birleşik Krallık’ta ve 50 milyonu da Vietnam’da yaşayan kişilere ait. Bazı ünlülerin hesaplarının da bu durumdan etkilendiği söyleniyor.

Öte yandan bu sunucu, Facebook’un kendisine ait değil ve üzerinde şifre koruması da bulunmuyor.

Facebook: Sızıntıdan kimse olumsuz etkilenmedi

Daha önce de Facebook’a ait 419 milyon hesabın bilgilerinin ortaya çıktığı söylenmiş, ancak firma gerçekte bu sayının ancak yarısı kadar hesabın etkilendiğini, verilerin genelde birbirlerinin kopyası olduğunu söylemişti. Firma ayrıca bu bilgilerin eski olduğunu ve orada bulunan bilgilerin, Facebook telefon numarasıyla arkadaş arama özelliğini kaldırmadan önce toplandığını söylemişti.

Yine de bütün veriyi kimin topladığı ve bu sunucuya yüklediği bilinmiyor. Bu defa ortamda bir Cambridge Analytica veya ‘araştırma amaçlı’ uygulama söz konusu değil. Facebook, bu sunucuyu kapattıklarını ve herhangi bir kullanıcının bu durumdan olumsuz etkilendiğini görmediklerini söyledi.

İnternette başıboş şekilde numaranızın durması demek kötü niyetli kişilerin bu veriyi kullanabilmesi demek. Ayrıca veri tabanında yer alan Facebook ID numaraları da kişiye özel oluşturulduğu ve değiştirilmediği için hesap sahiplerine ulaşmak mümkün olacaktır.