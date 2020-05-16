NASA ve Kerbal Space Program’dan Demo-2 Görevi Etkinliği

27 Mayıs’ta gerçekleşecek Demo-2 görevi için NASA ve Kerbal Space Program, oyuncular için yeni bir etkinlik başlattı. Oyuncular, Demo-2 görevini oyun içinde oluşturarak görüntülerini paylaşacaklar.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önümüzdeki günlerde ABD tarihi için oldukça önemli bir göreve imza atacak. Uzay dairesi, son zamanların başarılı uzay ajansı SpaceX ile Demo-2 adını verdikleri mürettebatlı görevi gerçekleştirecekler.

Görev kapsamında aralarında bir de kadın astronotun bulunduğu ABD’li astronotlar, Uluslararası Uzay Ajansı’na SpaceX’in Crew Dragon kapsülü kullanılarak ulaştırılacaklar. Görevle birlikte ABD, 2011 yılından bu yana ilk kez Amerikan yapımı bir uzay aracı kullanarak astronot fırlatmış olacak.

Kerbal Space Program ve NASA'dan yeni etkinlik:

Tabii ABD için bu kadar önemli olan bir görev konusunda birçok yerden de ses ve destek geliyor, etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden biriyse şimdi uzay sevdalılarının yakından tanıdığı Kerbal Space Program’da (KSP) düzenlenecek. Yeni oyunlarını yakın zamanda çıkarmayı planlayan KSP ekibi, oyunculara Twitter üzerinden bir duyuru yaptı.

KSP’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda oyunculara bir görev verildi. KSP ekibi, oyunculardan 25 Mayıs’a kadar SpaceX ve NASA ortaklığında gerçekleşecek Demo-2 görevini oyunda yeniden oluşturmalarını istedi. Görevi simüle eden oyunculardan da oyun görüntülerini ‘#LaunchAmerica’ etiketi altında paylaşmalarını rica etti.

KSP, gönderisinin sonunda etiket altında paylaşılan görüntülerden seçilen en iyileri NASA’ya göstereceklerini de belirtti. KSP tarafından yapılan gönderiye NASA da cevap vererek oyunculara çağrı yaptı. 25 Mayıs’a kadar başvuruların alınacağı bu yarışmaya katılmak istiyorsanız, Kerbal Space Program’da görevi gerçeğe en yakın şekilde simüle ederek paylaşabilirsiniz. Görevin nasıl gerçekleşeceğini bilmiyorsanız, şu bağlantımızdaki haberimize göz atabilirsiniz.

ABD’nin 2011’den bu yana ilk kez Amerikan uzay aracı kullanarak Uluslararası Uzay Ajansı’na astronot göndereceği Demo-2 görevi, 27 Mayıs günü roketlerin ateşlenmesiyle başlayacak. Görevde SpaceX’in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü kullanılacak.