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MINI 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Neredeyse Her Modele Zam Geldi!

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MINI Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel fiyat listesinde Cooper 3 Kapı, Cooper 5 Kapı, Cooper Cabrio, MINI John Cooper Works, Tamamen Elektrikli MINI Countryman ve MINI Countryman olmak üzere 6 ana model bulunuyor.

MINI 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Neredeyse Her Modele Zam Geldi!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

MINI, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın modellerinde farklı tasarım paketleri ve performans seçenekleri bulunurken Countryman ailesinde hem benzinli hem elektrikli versiyonlar sunuluyor.

Bu içerikte MINI’nin Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller

MINI 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Neredeyse Her Modele Zam Geldi!
MINI Cooper 3 Kapı
MINI Cooper 5 Kapı
MINI COOPER CABRIO
mini-john-cooper-works-indigo-sunset +3

MINI fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
MINI Cooper 3 Kapı 3.511.300 TL -
MINI Cooper 5 Kapı 3.432.200 TL -
MINI Countryman C 4.314.800 TL -
MINI Cooper S 3 Kapı 5.697.400 TL -
Tamamen Elektrikli MINI Countryman SE ALL4 5.806.000 TL -
MINI Cooper S Cabrio 6.402.100 TL -
MINI John Cooper Works 6.700.200 TL -
Tamamen Elektrikli MINI Countryman 3.999.900 TL -

MINI Cooper 3 Kapı fiyatları - Kasım 2026

MINI Cooper 3 Kapı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.499 / 156 BG Benzin Cooper 3 Kapı Favoured, Otomatik 3.511.300 TL -
1.499 / 156 BG Benzin Cooper 3 Kapı Paul Smith Edition, Otomatik 4.048.700 TL -
1.499 / 156 BG Benzin Cooper 3 Kapı John Cooper Works, Otomatik 4.190.000 TL -

MINI Cooper 3 Kapı, markanın klasik kompakt tasarım anlayışını günümüz teknolojileriyle bir araya getiriyor. Kasım 2026 listesinde Favoured ve Paul Smith Edition seçeneklerinin yanı sıra John Cooper Works tasarım paketli versiyon da bulunuyor.

MINI Cooper 3 Kapı opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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MINI Cooper 5 Kapı fiyatları - Kasım 2026

MINI Cooper 5 Kapı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.499 / 156 BG Benzin Cooper 5 Kapı Favoured, Otomatik 3.432.200 TL -
1.499 / 156 BG Benzin Cooper 5 Kapı Paul Smith Edition, Otomatik 3.568.800 TL -

MINI Cooper 5 Kapı, klasik MINI tasarımını daha kullanışlı arka kapı yapısıyla bir araya getiriyor.

MINI Cooper S 3 Kapı fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.998 / 204 BG Benzin Cooper S 3 Kapı Favoured, Otomatik 5.697.400 TL -
1.998 / 204 BG Benzin Cooper S 3 Kapı Paul Smith Edition, Otomatik 6.081.700 TL -

MINI Cooper S 3 Kapı, standart Cooper versiyonlarına kıyasla daha yüksek performans sunan seçenek olarak listede yer alıyor.

MINI Cooper Cabrio fiyatları - Kasım 2026

MINI COOPER CABRIO

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.998 / 204 BG Benzin Cooper S Cabrio Favoured, Otomatik 6.402.100 TL -
1.998 / 204 BG Benzin Cooper S Cabrio Paul Smith Edition, Otomatik 6.669.400 TL -

MINI Cooper Cabrio, açılabilir tavan yapısıyla markanın daha özgür ve yaşam tarzı odaklı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Kasım 2026 fiyat listesinde Cooper S Cabrio'nun Favoured ve Paul Smith Edition olmak üzere iki farklı tasarım paketi bulunuyor.

MINI John Cooper Works fiyatları - Kasım 2026

mini-john-cooper-works-indigo-sunset

Model - Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.998 / 231 BG Benzin John Cooper Works, Otomatik 6.700.200 TL -
1.998 / 231 BG Benzin John Cooper Works Cabrio, Otomatik 6.988.900 TL -

Tamamen Elektrikli MINI Countryman fiyatları - Kasım 2026

Elektrikli MINI Countryman E

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
150 kW / 204 BG Elektrik Countryman E Favoured, Plus, Otomatik 3.999.900 TL -
150 kW / 204 BG Elektrik Countryman E John Cooper Works, Otomatik 4.138.300 TL -
230 kW / 313 BG Elektrik Countryman SE ALL4 John Cooper Works, Otomatik 5.806.000 TL -

Tamamen Elektrikli MINI Countryman, SUV gövde yapısını elektrikli sürüş karakteriyle birleştiren model ailesi olarak listede yer alıyor.

MINI Countryman fiyatları - Kasım 2026

MINI Countryman C

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.499 / 156 + 20 BG Mild Hybrid-Benzin Countryman C Dark Edition, Otomatik 4.314.800 TL -
1.499 / 156 + 20 BG Mild Hybrid-Benzin Countryman C Favoured, Otomatik 4.314.800 TL -
1.499 / 156 + 20 BG Mild Hybrid-Benzin Countryman C Trail Edition, Otomatik 4.660.200 TL -
1.499 / 156 + 20 BG Mild Hybrid-Benzin Countryman C John Cooper Works, Otomatik 5.085.500 TL -
1.998 / 204 + 20 BG Mild Hybrid-Benzin Countryman S ALL4 John Cooper Works, Otomatik 7.074.100 TL -
1.998 / 300 BG Benzin John Cooper Works Countryman ALL4, Otomatik 7.259.500 TL -

MINI Countryman, markanın SUV karakterli ürün gamını temsil ediyor. Kasım 2026 listesinde Countryman C'nin dört farklı tasarım paketi bulunurken Countryman S ALL4 ve John Cooper Works Countryman ALL4 da daha yüksek performanslı alternatifler olarak sunuluyor.

Yeni MINI Paul Smith Edition fiyatları - Kasım 2026

mini-cooper-3-kapi-paul-smith-edition-1

Model - Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
MINI Cooper 3 Kapı - Benzinli Paul Smith Edition, Otomatik 4.048.700 TL -
MINI Cooper S 3 Kapı - Benzinli Paul Smith Edition, Otomatik 6.081.700 TL -
MINI Cooper 5 Kapı - Benzinli Paul Smith Edition, Otomatik 3.568.800 TL -
MINI Cooper S Cabrio - Benzinli Paul Smith Edition, Otomatik 6.669.400 TL -

Kaynak: MINI Türkiye

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