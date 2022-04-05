MİT'ten 'Tehdit Gibi' İş İlanı: Peşindeyiz ve Seni Tanıyoruz

Milli İstihbarat Teşkilatı, geleceğin istihbaratçıları için oluşturduğu yeni kariyer sayfasında ilginç bir slogana yer verdi. MİT, adaylar için "Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde yayımladığı iş ilanıyla birlikte fazlasıyla dikkat çeken bir slogana yer verdi. Teşkilat’a alınacak yeni adayların çağrıldığı iş ilanı, “Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz.” sloganıyla yayımlandı. Başvuracak kişilerde aranan özelliklerden bazıları da dikkat çekti.

İstihbarat, uzmanı, dil uzmanı, koruma ve emniyet memuru ve mühendis pozisyonları için iş alımı yapan MİT, ilanla birlikte bir de video yayımladı. Yayımlanan videoda “Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım” vurgusuyla birlikte bilginin ne kadar önemli olduğuna da dikkat çekildi. Video, adaylarda aranan özelliklerden bazıları için de aslında bir işaret oldu.

MİT'in iş ilanı sayfası

MİT'in adaylarda aradığı şartlar:

MİT’in yayımladığı iş ilanında açık olan pozisyonlardan birine başvuracak adaylarda şu şartlar aranıyor:

35 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversite mezunu olmak.

2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak.

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Bir istihbarat uzmanının taşıması gereken özellikler ise MİT tarafından şu şekilde sıralandı:

Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

Yönetme-yönlendirme,

Yüksek sorumluluk bilinci,

Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

Stres altında çalışabilme,

Detaylara önem verme,

Pratik ve hızlı düşünebilme,

Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

Ketumiyet.

MİT, dil uzmanı branşı hariç tüm branşlarda adayların en az meslek yüksekokulu mezunu olması gerektiğini belirtirken, dil uzmanlarının İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dışında kalan diller için en az ortaöğretim (lise) mezunu olması gerektiğini belirtti. Ayrıca adaylarda herhangi bir dövmenin bulunmaması gerektiği de ifade edildi.

MİT’in iş ilanlarına göz atmak ve yayımladığı videoyu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.