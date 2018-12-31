Mobil Cihazlar ve SAR Değeri: 2018'in En Güvenli Telefonları

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen ve ihtiyaçlarımızın birçoğuna cevap veren telefonlar her ne kadar kullanışlı olsalar da birtakım zararlı etkiye de sahipler. Radyasyon ise bunların en bilineni. Peki hangi telefon ne kadar radyasyon yayıyor?

Telefonlarımızı bu kadar yoğun kullanmak güvenli midir? Bu cevaplaması çok da kolay olmayan bir soru olsa da, cep telefonlarının yaydığı radyasyonu sağlık sorunlarıyla ilişkilendirmek kadar zor değil. Her elektronik cihaz bir miktar radyasyon yayar, bunlar ne kadar az olursa bizim açımızdan o kadar iyi olur.

Cep telefonu endüstrisi ortaya çıkan problemlere çözüm bulmada -ve doğal olarak radyasyonu önlemede- iyi olsa da önlem almak her zaman faydalıdır. Telefonlardaki radyasyon değerini ölçmek için kullandığımız birime SAR adı veriliyor. Specific Absorption Rate (Özgül Emme Oranı) anlamına gelen SAR, oldukça eski olsa da hala günümüz standartı olarak yerini koruyor.

SAR derecesi yüksek olan cihazlar daha zararlı kabul edilirken, bütün telefonlar (kaçak üretilenler hariç) bu SAR testinden geçerler. Peki 2018'in en yüksek ve en düşük SAR değerine sahip telefonları hangileri? Listemizde 14 cihaz yer alırken, ST ifadesi Simultaneous Transmission (Eşzamanlı İletim) anlamına geliyor.

Bu listedeki cihazların her birinin oldukça güvenli olduğunu bilsek de, listemizin kazananı Sony Xperia XZ3 oluyor. Xiaomi, Pocofone F1'in eşzamanlı iletim değeri konusunda herhangi bir açıklama yapmamış, ancak Xiaomi gibi büyük bir firmanın riske girip insan sağlığına çok büyük zarar verecek seviyede radyasyon yayacak bir cihaz üretmediğine eminiz. Bakalım gelecek seneki cihazlarda bizleri neler bekliyor olacak?