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Depozito İade Sistemi Bakkal ve Büfelere Geliyor: Mobil DOA Duyuruldu!

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Türkiye'de başlatılan Depozito İade Sistemi (DOA), büyük depozito makinelerine gerek kalmadan mahalle bakkalları ve büfelere yayılıyor.

Depozito İade Sistemi Bakkal ve Büfelere Geliyor: Mobil DOA Duyuruldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yakın zamanda ülkemizde başlayan depozito iade sistemi ülke çapında büyük ilgi görmüştü. Bu sistem ile insanlar plastik atıklarını makinelere iade edip para alabiliyordu. Şimdi ise sistemi çok daha iyi hâle getirecek Mobil DOA sistemi duyuruldu.

Mobil DOA ile sistemin kapsama alanını mahalle aralarındaki işletmeleri dahil ederek genişliyor. Süreç içerisinde depozito iade makinelerinin bulunmadığı alanlarda yaşanan erişim zorluklarını ve şikayetleri ortadan kaldırmak amacıyla "Mobil DOA" hizmeti devreye alınacak.

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Depozito İade Sistemi Bakkal ve Büfelere Geliyor: Mobil DOA Duyuruldu!
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Mobil DOA sistemi nasıl çalışacak?

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Bu yeni model, devasa boyutlardaki depozito iade makinelerine veya geniş fiziksel alanlara ihtiyaç duymadan, küçük ölçekli işletmelerin sisteme entegre olmasına olanak tanıyacak. Mobil DOA altyapısı, depozito makinesi yatırımı yapma imkanı bulunmayan market, bakkal ve büfe gibi esnafların "Manuel İade Noktası" statusüyle hizmet vermesini sağlıyor.

Mobil DOA sisteminin çalışma mantığı hem esnaf hem de vatandaş açısından oldukça pratik bir dijital akışa dayanıyor. adımda işletme yetkilisi, el terminali cihazı üzerinden iade işlemine özel bir QR kod oluşturacak. Vatandaşlar ise akıllı telefonlarına yükledikleri DOA mobil uygulaması vasıtasıyla bu QR kodu okutarak iade sürecini başlatabilecek. . Ardından esnaf, el terminali yardımıyla teslim aldığı DOA logolu ambalajların üzerindeki kodları okutup sisteme kaydedecek.

İade işlemi başarılı bir şekilde tamamlandığında, sisteme işlenen her bir ambalaj için vatandaşın DOA cüzdan hesabına 1 TL tutarında bakiye aktarılacak. Vatandaşlar mevcut kurallar çerçevesinde günlük 200 adede kadar ambalaj iadesi yapabilecek ve bu ambalajlar karşılığında nakdi teşvik kazanmaya devam edebilecek.

Mobil DOA altyapısı sadece ambalaj getiren vatandaşa değil, toplama sürecini üstlenen mahalle esnafına da doğrudan ekonomik fayda sunacak. Market, bakkal ve büfe işletmecileri, vatandaşlardan topladıkları ambalajları yetkili saha operatörlerine teslim ettiklerinde ambalaj başına 50 kuruş teşvik ödemesi almaya hak kazanacak. Bakkal, büfe ve market işletmecileri "https://dbys.gov.tr" adresi üzerinden resmi başvurularını gerçekleştirerek sisteme katılım sağlayabilecek.

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