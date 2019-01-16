Mobil Dünya Kongresi 2019'da Sony'den Neler Bekliyoruz?

CES 2019'u akıllı telefonlar konusunda adeta pas geçen Sony, MWC 2019 davetiyelerini sahiplerine göndermeye başladı.

2018 yılının Sony açısından oldukça düşünceli geçtiğini tahmin etmek zor değil. Şirketin akıllı telefon departmanından vazgeçeceği dedikoduları periyodik olarak yayılırken, Sony cephesinin konuyla ilgili sessiz kalması belki de çok şey anlatıyordu.

Bu yıl CES 2019'da akıllı telefonlara dair hiçbir duyuruda bulunmayan Sony, 25 Şubat'ta Barcelona'da gerçekleşecek olan ve mobil piyasanın kalbinin atacağı kongre davetiyelerini sahiplerine göndermeye başladı.

Davetiyenin maviden başlayarak gün ışığı rengine doğru uzanan skalası, bize yeni amiral gemisinin yan panellerini gösteriyor olabilir. Elbette bunun dışında bir tahminde bulunmak çok güç.

Sony'nin MWC 2019'da Xperia XZ4'ü duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son gelen dedikodular, cihazın 6.55 inç, 21:9 QHD+ OLED HDR ekranla geleceği yönünde. Cihazda 6GB RAM, Snapdragon 855 yonga seti ve 3900 mAh'lık kablosuz şarj özellikli bir batarya bulunması bekleniyor.

CES 2019'da Xperia XA3, XA3 Ultra ve L3'ü duyurmayan Sony'nin, fuarda bu telefonlarla ilgili bir şeyler göstermesi olası. Sony'nin etkinliği 25 Şubat 2019'da, TSİ 10:15'te başlayacak. Fuar kapsamında, Sony'den gelen haberleri sizlerle paylaşıyor olacağız.