MOBİSAD: "Cep Telefonu Kayıt Harçları Daha Fazla Artmalı"

Mobisad Başkanı, neredeyse %200 zamlanarak 500 TL'ye dayanan telefon kayıt harcının daha da artmasını istediği bir garip açıklamada bulundu.

Bugün içerisinde 170.70 TL olan IMEI kayıt harcı tutarının tam 500 TL'ye çıkarıldığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Düzenlemenin üstünden çok bir zaman geçmeden, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, olaya sadece kendi penceresinden bakan 'ilginç' bir açıklama yaptı.

Mobisad Başkanı Turnacı'nın sözleri şu şekilde:

"Bilindiği üzere 2017 yılında 149.20 TL olan vergi, 2018’de 170.70 TL olarak yenilenmişti. Bugün çıkan kararla 500 TL’ye yükseltildi. Yolcu beraberinde yurt dışından gelen cihazların her yıl büyük bir artış gösterdiğini göz önüne alırsak bu adımın olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta düzenlemeyle birlikte bu yıl 1 milyon adedi aşmasını beklediğimiz yolcu yanında gelen telefonlarda yüzde 10-15 civarında bir düşüş yaşanacağını öngörüyoruz. Öte yandan düzenlemenin uygulama esaslarıyla ilgili daha da genişletilmesi sektör ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır."

2 yılda bir cihaz kaydı yapılmasına da karşı çıkan Mustafa Kemal Turnacı, bu sürenin 5 yıla çıkarılmasını istedi. Turnacı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu düzenlemeye ek olarak beklentimiz; gerek devletimizin vergi kayıplarını azaltmak, gerekse yurt dışından cihaz getirme imkanı olmayan vatandaşlarımızın yaşadığı vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmak için bu oranın daha fazla artırılmasıdır. Ayrıca Hac ve turizm amaçlı grupların pasaportları ile toplu şekilde yurda cihaz kaydının yapılması sonucu haksız kazançların ve pasaport sahiplerinin mağduriyetinin engellenmesi için tek seferde minimum 45 gün yurt dışında kalma süresi ve bir pasaport ile minimum 5 yılda bir cihaz girişinin yapılabilmesi zorunluluklarının da düzenlemeye dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Ne diyelim... Umuyoruz insanların yurtdışından telefon getirmesine fahiş harçlarla engel olmak yerine, bu tür bir işleme gerek kalmayacak fiyatlarda telefon satın alabileceğimiz günleri de görebiliriz.