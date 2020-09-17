Modemdeki DSL Işığı Nedir, Ne Anlama Gelir?

İnternet bağlantınızı sağlayan evinizdeki modem üzerinde pek çok farklı ışık vardır ve bu ışıkların her biri farklı bir anlama gelir. Modem üzerindeki DSL ışığı ise en önemli ışıktır çünkü o ışık yanmıyorsa internet bağlantınız da yok demektir. Sizin için DSL nedir, DSL yanmıyor sorunu nasıl çözülür gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Günümüzde evimizde, iş yerimizde hatta cebimizde bile devamlı bir internet bağlantısına ihtiyacımız var. Cebimizdeki internet bağlantısı GSM hattımız üzerinden sağlanırken, evimizdeki internet ise internet sağlayıcımızın evimize çektiği DSL bağlantısı ile mümkün oluyor. Bu internet bağlantısını kullanabilmek için ihtiyacımız olan modemin üzerinde ise DSL ışığı başta olmak üzere pek çok farklı ışık yanıyor.

DSL ışığı nedir? DSL ışığı yanmıyor sorunu nasıl çözülür? Diğer ışıkların yanmıyor oluşu daha ufak sorunlara işaret eder ancak DSL ışığı yanmıyor demek, evde internet yok demek anlamına geliyor. Peki, bu sorun nasıl çözülür? Sizin için DSL ışığı ne anlama geliyor, yanmıyorsa ne yapmak gerekiyor gibi herkes tarafından merak edilen soruları yanıtladık ve bilmeniz gereken detayları anlattık.

DSL nedir?

Digital Subscriber Line kısaca DSL, sayısal abone hattı anlamına geliyor. İnternet sağlayıcı, ana hattı üzerinden bakır kablolar yardımıyla evinize bir DSL hattı bağlar ve bu hat üzerinden internet bağlantınız sağlanır. İnternet bağlantınızın bant genişliğine göre bu hat ADSL ya da VDSL olarak da isimlendirilir.

DSL hattı, internet bağlantınızı sağlayan temel bağlantı hattıdır. Her internet sağlayıcının farklı bir sistemi olsa da, DSL hatları temel olarak telefon bağlantı hattı ya da daha kalın bir kablo olan uydu bağlantı hattı olarak evinize ulaşır. Hızı ise yine tamamen internet sağlayıcınız ile aranızda olan anlaşmaya göre değişiklik gösterir.

DSL ışığı ne anlama gelir?

İnternet bağlantınızı evinizde kullanmanızı sağlayan modem üzerinde bulunan pek çok ışıktan biri de DSL ışığıdır. DSL ışığının yanıyor olması, modeminize bağlı olan internet hattınızın çalışıyor olduğunu ve internete bağlanabileceğinizi gösterir.

Modeminiz üzerinde bulunan DSL ışığı yanmıyorsa, internet sağlayıcınızın ana hattı üzerinden bakır kablolarla yardımıyla evinize taşınan ve modeme bağlanan DSL bağlantısı çalışmıyordur ve bu nedenle de internete bağlanamıyorsunuzdur. DSL ışığı yanmıyor sorununa neden olabilecek pek çok farklı faktör var.

Neden DSL ışığı yanmaz?

İlk etmen, DSL kablosu ile modem arasında oluşabilecek olası bir temassızlık sorunu ihtimalidir. Bu soruna neden olabilecek diğer bir faktör de kablodan bağımsız olarak modem de yaşanan ısınma gibi bir sorun olabilir. İnternet ana hattı ile eviniz arasında uzun bir yol olduğunu düşünürseniz, DSL ışığı yanmıyor sorununa bu yol üstünde oluşmuş bir sorun neden olabilir. İnternetin apartman bağlantısında ya da evinizle olan bağlantısında bir sorun oluşmuş olabilir.

Diğer ve çok daha önemli olan bir sorun ise direkt ana hattan gelen bir sorundur. Eğer internet sağlayıcınızın bölgedeki ana dağıtım hattında bir sorun varsa ya da çok daha genel bir sorun varsa ve sağlayıcı, abonelerine internet hizmeti sunamıyorsa da modem üzerindeki DSL ışığı yanmıyor sorunu ortaya çıkabilir.

"DSL ışığı yanmıyor" sorunu nasıl çözülür?

Eğer modem üzerindeki DSL ışığı yanmıyorsa ve internete bağlanmıyorsanız, ilk olarak yapmanız gereken modemi kapatmaktır. Modeminizi kapatın ve birkaç dakika kapalı tutun. Bu arada modem ısındıysa soğuyacaktır ve yeniden başlatılırken olası sorunları ortadan kaldıracaktır. Modemin direkt olarak duvar prizine bağlı olduğundan da emin olun.

Sorun devam ediyorsa DSL kablosu ile modeminiz arasında bir temassızlık olabilir. Kabloyu çıkarın, içinde toz olup olmadığını kontrol edin, eğer bir aracı bağlantı aygıtı varsa ortadan kaldırın ve kabloyu yeniden modeme bağlayın. Eğer evinizde router gibi bir yönlendirici ya da farklı bir dağıtıcı kullanıyorsanız, o olmadan bağlantı kurmayı deneyin.

Sorun devam ediyorsa sizinle aynı internet sağlayıcıyı kullandığını bildiğiniz komşulara, onlarda da bir sorun olup olmadığını, sorun. Bu, genel bir sorunsa ya da siz evinizde ne yaparsanız yapın internet bağlantısı bir türlü gelmiyorsa mutlaka internet sağlayıcınızla iletişime geçin.

İnternet sağlayıcınızla iletişime geçtiğiniz zaman, bazen uzaktan erişim ile ya da sizi yönlendirerek var olan DSL ışığı yanmıyor sorunu çözülebiliyor. Uzaktan çözülmese bile bir teknik servis ekibi sayesinde soruna neden olabilecek noktalar kontrol edilecek ve sorun çözülecektir.

Modem üzerinde bulunan diğer ışıklar ne anlama geliyor?

Güç ışığı; yanıyorsa modem çalışıyor, yanmıyorsa modem çalışmıyor demektir.

Ethernet ışığı; yanıyorsa veri giriş çıkışı sağlanıyor, yanmıyorsa veri akışı sağlanmıyor demektir.

Kablosuz bağlantı ışığı; yanıyorsa modem ile kablosuz internet bağlantısı sağlanıyor, yanmıyorsa modem ile kablosuz internet bağlantısı sağlanmıyor demektir.

DSL ışığı; yanıyorsa modem ile DSL bağlantısı sağlanıyor, yanmıyorsa modem ile DSL bağlantısı sağlanmıyor demektir.

İnternet hizmet ışığı; yanıyorsa modem internet hizmeti sağlıyor, yanmıyorsa modem internet hizmeti sağlamıyor demektir.

Burada bahsettiğimiz ışıklar modeminize ya da internet sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir ancak temel olarak tüm modemler üzerinde bunlara benzer ışıklar bulunur. Işıkların yanmıyor oluşu, pek çoğu bağlantı kontrolü ya da modemi kapatıp açarak çözülecek basit sorunların bir işareti olabilir.

Sizin için DSL ışığı nedir, ne anlama geliyor, neden DSL ışığı yanmıyor gibi tüm kullanıcılar tarafından merak edilen soruları yanıtladık. Böyle bir sorun ile karşı karşıya geldiğiniz zaman yukarıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Eğer çözüme ulaşamıyorsanız mutlaka internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.