Modemde 'İnternet Işığı Yanmıyor' Sorunu Nasıl Çözülür?

Modemde internet ışığı yanmıyor sorunu pek çok farklı nedene bağlı olarak oluşabilir ve sorun çözülmediği sürece ev internetinize bağlanmanızı imkansız kılar. Modemde internet ışığı yanmıyor, birkaç küçük düzenleme ile çözülebilecek bir sorun olabileceği gibi bazen internet servis sağlayıcınızın müdahalesi gereken bir durum olabilir.

Anlaşmalı internet servis sağlayıcınız DSL kablolar yardımıyla size en yakın santral noktasından evinize internet bağlantısını taşır ve bu internet bağlantısını modeminiz aracılığıyla kullanabilirsiniz. Modemde internet ışığı yanmıyor sorunu, sağlayıcıdan evinize gelen internet akışının bir noktasında sorun olduğu anlamına geliyor. Modemde internet ışığı yanmıyor sorunu oluşmasının farklı nedenleri olabilir.

Peki, modemde internet ışığı yanmıyor sorunu nasıl çözülür? Böyle sorunlar çoğu zaman internet servis sağlayıcı kaynaklı oluşuyor. Ancak modeminiz üzerinde kontrol edebileceğiniz bazı bağlantılar ve ayar değişiklikleri ile de kullanıcı kaynaklı sorunların üstesinden gelmeniz mümkün. Modemde internet ışığı yanmıyor sorunu ile karşılaştığınız zaman uygulayabileceğiniz bazı basit yöntemler var.

Neden modemde internet ışığı yanmıyor?

En basit şekilde düşünürsek modemde internet ışığı yanmıyor sorunun nedeni, modem üzerinde bulunan ışıklarda meydana gelen bir arıza olabilir. Işıklarda bir arıza yoksa direkt olarak modemin kendisi istenilen internet bağlantısını sunamıyor olabilir.

Sorunun kullanıcı kaynaklı oluşabilecek bir nedeni ise yanlış kablo bağlantılarıdır. Eğer yeni bir modem ise bağlantılar yanlış kurulmuş olabilir. Kullanıcıya en yakın santralden internet bağlantısını eve getiren DSL bağlantısında da bir sorun olabilir. Sorun santralde, apartman bağlantısında ya da eve gelen son bağlantıda olabilir.

Modemde internet ışığı yanmıyor sorununun en sık karşılaşılan nedeni ise internet servis sağlayıcı kaynaklı sorunlardır. Yaşanan bir yoğunluk ya da bölgesel bir çalışma kaynaklı olarak internet bağlantısında sorunlar yaşanabilir. Böyle durumların tespiti için sizinle aynı bölgede hatta aynı apartmanda yaşayan ve aynı internet servis sağlayıcısını kullandığınız kişilerle iletişime geçmelisiniz.

Modemde internet ışığı yanmıyor sorunu nasıl çözülür?

Farklı cihazlarla internete bağlanmayı deneyin.

Modemi yeniden başlatın.

Kablo bağlantılarınızı kontrol edin.

DSL bağlantınızı kontrol edin.

DNS ayarlarınızı değiştirin.

İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Farklı cihazlarla internete bağlanmayı deneyin:

Modemde internet ışığı yanmıyor sorununun internet servis sağlayıcı, kablo ya da bağlantı kaynaklı olup olmadığını kontrol etmeden önce modem kaynaklı olabileceğini düşünmelisiniz. Belki yalnızca modem üzerinde bulunan ışıklarla ilgili bir sorun olabilir. Bu nedenle farklı cihazlarla internete bağlanmayı deneyin.

Bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi farklı cihazlarınız üzerinden internet ağınıza bağlanmayı deneyin. Eğer tüm cihazlar aynı şekilde internet bağlantı sorunu yaşıyorlarsa bunun anlamı internet bağlantınız ile ilgili bir sorun olduğudur. Diğer yöntemleri deneyerek sorunun çözümüne ulaşabilirsiniz.

Modemi yeniden başlatın:

Sorunun kaynağı modem üzerinde bulunan ışıklar değil de, direkt olarak modemin kendisi olabilir. Modemi kapatın ve bir süre kapalı tutun. Uzun süre açık kalmasından dolayı modeminiz fazla ısınmış ve doğru çalışmıyor olabilir. Modemi kapattıktan sonra yaklaşık 10 dakika soğuması için kapalı bırakın. Açtıktan sonra birkaç dakika bekleyin ve modem internet ışığı yanmıyor sorununun devam edip etmediğini kontrol edin.

Kablo bağlantılarınızı kontrol edin:

Evinizdeki modem üzerinden internete bağlanabilmeniz için kabloların doğru noktalara bağlanmış olması gerekiyor. Yanlış bağlantılar, modemde internet ışığı yanmıyor sorununa neden olabilir. Modem kutusundan çıkan kullanma klavuzu ile ya da modem marka ve modeli ile arama yaparak doğru kablo bağlantı noktalarını tespit edebilirsiniz.

DSL bağlantınızı kontrol edin:

İnternetiniz, internet servis sağlayıcınızdan size gelene kadar bazı bağlantı noktalarından geçer. Bu DSL bağlantı sisteminde yaşanan bir problem, modemde internet ışığı yanmıyor sorununa neden olabilir. Modem bağlantınızı kontrol ettikten sonra apartmanınızda sizinle aynı internet servis sağlayıcı ile çalışan diğer kullanıcılara sorarak genel DSL bağlantısında bir sorun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

DNS ayarlarınızı değiştirin:

Kablo, bağlantı ya da modem kaynaklı değilse modemde internet ışığı yanmıyor sorunun nedeni DNS sunucularınız olabilir. Bu nedenle, DNS ayarlarınızı değiştirmek sorunu çözebilir. DNS ayarlarını değiştirme işlemini buradan tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz. Yeni ve daha güncel bir DNS sunucusu kullanmak, internet ile ilgili pek çok farklı sorununuzu çözebilecek bir yöntemdir.

İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin:

Eğer kabloları, bağlantınızı ve modeminizi kontrol ettiyseniz ve DNS ayarlarınızı değiştirdiyseniz ancak her şeye rağmen modemde internet ışığı yanmıyor sorunu devam ediyorsa sorun internet servis sağlayıcınız kaynaklı olabilir.

Modemde internet ışığı yanmıyor sorununa genel olarak internet servis sağlayıcıların gerçekleştirdiği bölgesel çalışmalar neden olmaktadır. Yani sorun kaynağı, direkt olarak internetin kaynağıdır. Böyle bir durumda kullanıcı olarak yapabileceğiniz bir şey yok. İnternet servis sağlayıcınız ile iletişime geçerek çalışmanın ne zaman biteceğini öğrenebilirsiniz.

Eğer genel bir çalışma yoksa sorunun kaynağı internet bağlantınızı sağlayan size en yakın santral noktası olabilir. Böyle bir durum, internet servis sağlayıcınız tarafından tespit edilir ve uzaktan ya da bir teknik ekip gönderilerek sorun çözülebilir.

Sizin için modem internet ışığı yanmıyor sorununun nedenlerini inceledik ve çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık. Bazı küçük düzenlemeler dışında böyle bir sorun için uygulayabileceğiniz pek fazla yöntem yok. Çünkü genel olarak bu sorun internet servis sağlayıcı kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Servis sağlayıcınız ile iletişime geçtikten sonra kısa süre içinde sorununuz çözülecektir.