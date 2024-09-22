Dünyanın en ünlü eserlerinden olan Mona Lisa, pek çok gizemi içinde barındırıyor. Mona Lisa kimdirden başlayan bu gizemler, kaşlarının olmamasının sebebine kadar uzanıyor. Sahiden, neden Mona Lisa'nın kaşları yok?

Sanata merakınız olsun ya da olmasın, Mona Lisa tablosu, pek çok kişinin bildiği ve ilgisini çektiği bir eser. Da Vinci’nin bu eseriyle ilgili en çok merak edilenler ise Mona Lisa’nın kim olduğu, resimde gülüyor mu yoksa ağlıyor mu sorusu ve kaşlarının neden olmadığı.

Haydi şimdi gelin, Mona Lisa kimdir cevaplayıp hikâyesine değindikten sonra Mona Lisa’nın kaşlarının neden olmadığı hakkındaki teorileri ve bunlardan en çok kabul görenini anlatalım.

İlk olarak, “Mona Lisa’nın olayı ne?” sorusunu cevaplayalım.

İtalyan Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci’nin 1500’lü yılların başında resmettiği tablo, gizemli bir gülümsemeye sahip bir kadını konu alıyor. Peki kim bu Mona Lisa? Aslında birkaç teori var ancak en çok kabul gören, Francesco del Giocondo adlı Floransalı tüccarın eşi olduğu.

Tablonun öne çıkan ilginç özelliklerinden biri de gözlerinin, siz nereye giderseniz sizi takip etmesi ve bir tarafında bakınca üzgün, bir tarafına bakınca mutlu görünmesi.

Dünyanın en ünlü eserlerinden sayılan tablo şu anda Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde sergileniyor ve Mona Lisa’nın hikâyesi, pek çok gizemi de içinde barındırıyor.

Mona Lisa’nın neden kaşları yok?

Komplo teorilerinin, gizemlerin, kafa karıştırıcı soruların odağı olan Mona Lisa tablosunun ilgi çekici özelliklerinden biri de kaşlarının olmaması. Bunun nedenini, Leonardo da Vinci dirilmediği sürece hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz ancak bazı teoriler var.

Bir teoriye göre, Leonardo da Vinci bu eseri bitiremedi. Aksi takdirde kaşları yapardı çünkü bilinene göre kendisi mükemmeliyetçi bir insandı. Yani kaşları unutması gibi bir durum söz konusu değildi.

Diğer teoriye geçelim.

15. yüzyılda kılsızlık, kadınlara yönelik güzellik algısının içindeydi. Günümüzde de ne yazık ki böyle düşünenler var ama şimdi konumuzu dağıtmayalım… Mona Lisa diyorduk, dönemin güzellik standartlarına uyum sağlaması için böyle resmedilmiş olabilir ancak bu da küçük bir ihtimal.

En yaygın teori ise…

Mona Lisa'yı inceleyen bir mühendis olan Pascal Cotte şöyle demişti: "Mona Lisa'nın gözüne yakından bakarsanız, göz çevresindeki çatlakların biraz kaybolduğunu açıkça görebilirsiniz ve bu, bir gün bir küratörün veya restoratörün gözü temizlediği ve muhtemelen kirpikleri ve kaşları çıkardığı anlamına gelebilir.”

Mona Lisa, 500 yılı aşkın bir süre boyunca çeşitli restorasyonlardan geçti. Yani tablodaki kadının kaşları, yıllardır temizlenmesi sonucu yok olmuş olabilir.

Siz daha önce Mona Lisa’nın kaşlarının olmadığını fark etmiş miydiniz? Hangi teori size daha inandırıcı geldi veya kendi teorileriniz var mı? Yorumlara yazın!

Sanata doymayanları şöyle alalım: