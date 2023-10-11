2011'den beri faaliyet gösteren alışveriş platformu Morhipo kapanıyor. Boyner çatısı altındaki platform, kullanıcılarına gönderdiği mesajlarda 17 Ekim'de faaliyetlerine son vereceğini ifade etti.

Yerli çevrim içi alışveriş platformu Morhipo, 2011 yılında Boyner Holding çatısı altında kurulmuş, 2020’de ise Boyner Büyük Mağazacılık ile birleşmişti. Ülkemizde oldukça popüler olan dev platform, kıyafetten elektroniğe kadar birçok kategoride kullanıcılarına çevrim içi alışveriş imkânı sunuyordu.

Bugün ise platformun kapanacağı duyuruldu. Platform, kullanıcılarına kapanacağına dair e-posta ve SMS’ler göndermeye başladı.

Morhipo, 17 Ekim’de kapanacak, alışverişler Boyner üzerinden gerçekleştirilecek

Morhipo’nun kullanıcılarına gönderdiği mesaja göre e-ticaret platformu, 17 Ekim 2023 tarihinde faaliyetlerini durduracak. Morhipo kullanıcıları, bu tarihin ardından alışverişlerini Boyner’in internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

2020’de gerçekleşen birleşme sonrası platformun tüm hakları Boyner’e geçmişti. Ancak üç yıldır Morhipo tarafında bir değişiklik yaşanmıyordu. Bugünkü karar da bu değişikliğin yaşanacağını ve yıllardır hayatımızda olan Morhipo’nun yolun sonuna geldiğini gösterdi.