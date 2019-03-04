Uzun bir süredir Android 8.1 Oreo sürümünü bekleyen kullanıcılar, yazılım güncellemesini almaya başladı.

Şu anda birçok telefon için öncelik Android 9.0 Pie sürümü olsa da bazı telefonlar hâlâ Android’in Oreo sürümünü almış değil. Moto G4 de bunlardan biri.

18 ay süren bir bekleyişin ardından Motorola Moto G4, Android 8.1 Oreo sürümüne kavuşuyor. Şu an için Brezilya’da yayınlanmaya başlanan yazılım güncellemesinin yakında diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

(Brezilya'daki kullanıcılardan gelen ekran görüntüsü)

Reddit’teki Android başlığında kullanıcıların belirttiği üzere, güncellemeyle birlikte Aralık 2018 güvenlik yaması da geliyor. Güncellemeyi bekleyen kullanıcılar güncellemeyi büyük bir sevinçle karşılamış olsalar da birçok kullanıcı bu uzun soluklu bekleyişin sebebini merak ediyor.

Güncellemenin bu kadar gecikmesindeki sebep olarak bazı kullanıcılar Motorola’nın Android 9 Pie ile meşgul olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Motorola’nın geçtiğimiz aylarda yaptığı “(Moto G4 için Android 8.1 Oreo güncellemesini) güncelleme programımıza dahil etmemiz için biraz zamana ihtiyacımız var” açıklamasıyla güncellemelerin fazlasıyla yoğun olduğunu da anlamış olduk.