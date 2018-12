Android 9 Pie güncellemesi alan telefonların arasına Moto G6 ve Moto G6 Plus’ın da yakın zamanda ekleneceği öğrenildi.

XDA’da yer alan çeşitli raporlara göre, Moto G6 ve Moto G6 Plus, Android 9 Pie güncellemesi için hazırlar. Her ne kadar Motorola güncellemeler konusunda biraz daha geriden gelen bir firma olsa da G6 ve G6 Plus’ın güncellemeleri neredeyse hazır.

Daha önce de Motorola One ve One Power, Android’in en son sürümü olan 9.0 Pie işletim sistemine kavuşmuştu. Android One programına dahil olan telefonlar daha hızlı şekilde güncellenseler de bazı kısıtlamalar ile karşılaşabiliyor. Bahsi geçen “test versiyonu” şu anda indirilebilir durumda.

Android Oreo kullanan cihazlar için beta güncellemesini indirmek isteyenler buradan devam edebilirler. Android 9 Pie için gereken sistem gereksinimlerini kontrol etmeniz faydanıza olabilir.

Android Pie OTA’yı indirdikten sonra yapmanız gerekenler ise sırasıyla Ayarlar’dan Uygulamalar & Bildirimler’e girip oradan da bütün ayarları göster demek. 3 noktalı menüyü açtığınızda ‘sistem araçlarını göster’ kısmına gelin. Bu aşamada, Motorola Güncelleme Servisleri’nin depolamaya erişimi olduğundan emin olun. Ardından da "Ayarlar > Sistem güncellemeleri > Güncellemeleri kontrol et" yolunu izlemeniz gerekiyor. Burada Android Pie güncellemesini göreceksiniz.