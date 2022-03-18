Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, benzin ve motorin indirimlerini beraberinde getirmişken, brent petrolde yeniden yaşanan artış, motorinde büyük bir zam beklentisine yol açtı. Kaynaklara göre motorinin litre fiyatına bu gece 1,96 TL'lik zam gelebilir.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte küresel piyasalarda artışa geçen petrol fiyatları, savaşın şiddetlenmesi ve yaptırımlarla rekor üstüne rekor kırmıştı. Geçtiğimiz günlerde gelen olumlu yönde ve arzın artırılmasına yönelik açıklamalar fiyatları düşürürken, son saatlerde petrolde yukarı yönlü hareket yeniden başladı.

16 Mart’ta 100 doların altına düşen brent petrol, 17 Mart’ta %9’a yakın değer kazandı. Petroldeki yükseliş, bu sabah da sürmeye devam etti ve petrol fiyatları yeniden 110 dolar sınırına dayandı. Petroldeki bu artışsa elbette ülkemizdeki sürücüler için olumsuz bir gelişmenin de habercisiydi.

Küresel petrol fiyatları yeniden uçuşa geçti

Petrol fiyatının düşmesiyle akaryakıta gelen peşi sıra indirimlerin ardından fiyatların yeniden yükselmesiyle zam beklentileri tekrar oluştu. Bu gece itibarıyla pompa fiyatına yansıyacak şekilde motorinde 1,96 TL’lik zam yapılmasının beklendiği açıklandı. Motorinin litre fiyatı, 16 Mart’ta 20 TL’nin altına düşmüştü. Güncel motorin fiyatlarına gelmesi beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatı, üç büyük şehirde şöyle olacak: