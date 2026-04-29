Ücretsiz Yeni Futbol Oyunu Total Football Online Duyuruldu

Futbol oyunu arayan PC oyuncuları için yeni bir alternatif daha yolda. GALA SPORTS ve 2P Games, ücretsiz oynanabilecek Total Football Online için Steam sayfasını açtı. Oyun; lisanslı futbolcular, efsane isimler ve çevrim içi rekabet odaklı gelecek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

PC’de ücretsiz futbol oyunu arayanlar için yeni bir seçenek daha duyuruldu. GALA SPORTS ve 2P Games, çevrim içi futbol simülasyonu Total Football Online için Steam mağaza sayfasını açtı. Oyun, kullanıcıların kendi takımlarını kurup çevrim içi maçlarda diğer oyunculara karşı mücadele etmesine odaklanacak.

Steam’de listelenen Total Football Online’ın çıkış tarihi şimdilik açıklanmış değil. Yani oyunu hemen indirip oynamak mümkün değil ancak oyuncular şimdiden istek listelerine ekleyebiliyor. Yapım; spor, futbol, simülasyon, strateji, çevrim içi PvP ve ücretsiz oynanabilir etiketleriyle öne çıkıyor.

ss_9e0e075d8b6de7f2298e18061f43f6b8e82e33c5.1920x1080 (1)
ss_df3444124fbc3f0f25789e0b7e291a1df2172d67.1920x1080
ss_9e48044cfcf444f1599977a2d0aa8db10bf6d2b5.1920x1080
ss_841ec0a94058f0dfe9e0e54b055bd9fce794d73a.1920x1080 +1

Total Football Online’da lisanslı futbolcular ve efsane isimler olacak

ss_9e0e075d8b6de7f2298e18061f43f6b8e82e33c5.1920x1080 (1)

Total Football Online’ın en dikkat çeken taraflarından biri lisanslı olması. Oyunun Steam sayfasında FIFPRO, Manchester City ve Almanya, Fransa, Portekiz gibi bazı millî takımlara ait lisanslardan bahsediliyor. Bu da oyuncuların, gerçek futbolculardan oluşan kadrolar kurabileceği anlamına geliyor.

ss_df3444124fbc3f0f25789e0b7e291a1df2172d67.1920x1080

Oyunda yalnızca güncel futbolcular değil, geçmiş yıllara damga vurmuş efsane isimler de yer alacak. Ronaldinho, Miroslav Klose, Cafu, Raúl, Paul Scholes ve Ryan Giggs gibi isimler öne çıkarılan futbolcular arasında. Yapılan açıklamalara göre oyunda 4.000’den fazla profesyonel futbolcu bulunacak.

Oyun, gerçekçi animasyonlar ve yapay zekâ destekli sistemlerle gelecek

ss_9e48044cfcf444f1599977a2d0aa8db10bf6d2b5.1920x1080

Total Football Online, sadece lisanslarla değil, oynanış tarafındaki teknolojileriyle de dikkat çekmeye çalışıyor. Oyunda Motion Matching Engine, tam vücut hareket yakalama ve Neural Network AI gibi sistemler kullanılacak. Basitçe söylemek gerekirse bu teknolojiler, futbolcuların daha doğal hareket etmesini sağlayacak. En azından vaat bu şekilde.

Geliştirici ekip, saha içi atmosferi de daha canlı göstermek istiyor. Oyunda büyük stadyumlar, 50.000’den fazla seyircinin yer aldığı maç sahneleri, gelişmiş ışıklandırma, gerçekçi forma fiziği ve futbolcuların vücut hareketlerine göre değişen animasyonlar bulunacak. Yani hedef, ücretsiz bir oyunda daha gerçekçi maç hissi sunmak.

Total Football Online ücretsiz olacak ama oyun içi satın alımlar içerecek

ss_841ec0a94058f0dfe9e0e54b055bd9fce794d73a.1920x1080

Total Football Online’ın en önemli detaylarından biri, oyunun ücretsiz oynanabilir olması. Ancak Steam sayfasında oyun içi satın alımların yer alacağı da belirtiliyor. Hatta içerik uyarısında şansa dayalı oyun içi satın alımlardan da bahsediliyor. Bu nedenle oyunun kart, paket veya benzeri sistemler kullanması muhtemel görünüyor.

Oyuncular, Total Football Online’da yalnızca maçlara çıkmayacak. Takım logosu, forma, stadyum ve tifo gibi kulüp kimliğini oluşturan detaylar da özelleştirilebilecek.

Oyunun sistem gereksinimleri de paylaşıldı

ss_30c04b12e819e061134e600b8d94bc344afa75d0.1920x1080

Steam sayfasında Total Football Online’ın sistem gereksinimleri de yer alıyor. Minimum tarafta Intel Core i3-2100 işlemci, 16 GB RAM, GeForce GT 730 ekran kartı, DirectX 11 desteği ve 40 GB boş depolama alanı isteniyor. Oyunun çevrim içi yapısı nedeniyle geniş bant internet bağlantısı da zorunlu olacak.

Önerilen sistem gereksinimlerinde ise Windows 10, Intel i5-2550K işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1660 ekran kartı karşımıza çıkıyor. Kısacası Total Football Online, çok üst düzey bir bilgisayar istemiyor gibi görünse de özellikle akıcı çevrim içi maçlar için orta seviye bir sistem daha mantıklı olacaktır.

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

[Mayıs 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Mayıs 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6 İçin Sevindirici Haber: Çıkış Tarihi Netleşti, Erteleme Yok!

GTA 6 İçin Sevindirici Haber: Çıkış Tarihi Netleşti, Erteleme Yok!

PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate Fiyatına Dev İndirim Geldi (Ama Büyük Bir Kayıp Var)

PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate Fiyatına Dev İndirim Geldi (Ama Büyük Bir Kayıp Var)

most-read-title

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

