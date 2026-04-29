PC’de ücretsiz futbol oyunu arayanlar için yeni bir seçenek daha duyuruldu. GALA SPORTS ve 2P Games, çevrim içi futbol simülasyonu Total Football Online için Steam mağaza sayfasını açtı. Oyun, kullanıcıların kendi takımlarını kurup çevrim içi maçlarda diğer oyunculara karşı mücadele etmesine odaklanacak.

Steam’de listelenen Total Football Online’ın çıkış tarihi şimdilik açıklanmış değil. Yani oyunu hemen indirip oynamak mümkün değil ancak oyuncular şimdiden istek listelerine ekleyebiliyor. Yapım; spor, futbol, simülasyon, strateji, çevrim içi PvP ve ücretsiz oynanabilir etiketleriyle öne çıkıyor.

Total Football Online’da lisanslı futbolcular ve efsane isimler olacak

Total Football Online’ın en dikkat çeken taraflarından biri lisanslı olması. Oyunun Steam sayfasında FIFPRO, Manchester City ve Almanya, Fransa, Portekiz gibi bazı millî takımlara ait lisanslardan bahsediliyor. Bu da oyuncuların, gerçek futbolculardan oluşan kadrolar kurabileceği anlamına geliyor.

Oyunda yalnızca güncel futbolcular değil, geçmiş yıllara damga vurmuş efsane isimler de yer alacak. Ronaldinho, Miroslav Klose, Cafu, Raúl, Paul Scholes ve Ryan Giggs gibi isimler öne çıkarılan futbolcular arasında. Yapılan açıklamalara göre oyunda 4.000’den fazla profesyonel futbolcu bulunacak.

Oyun, gerçekçi animasyonlar ve yapay zekâ destekli sistemlerle gelecek

Total Football Online, sadece lisanslarla değil, oynanış tarafındaki teknolojileriyle de dikkat çekmeye çalışıyor. Oyunda Motion Matching Engine, tam vücut hareket yakalama ve Neural Network AI gibi sistemler kullanılacak. Basitçe söylemek gerekirse bu teknolojiler, futbolcuların daha doğal hareket etmesini sağlayacak. En azından vaat bu şekilde.

Geliştirici ekip, saha içi atmosferi de daha canlı göstermek istiyor. Oyunda büyük stadyumlar, 50.000’den fazla seyircinin yer aldığı maç sahneleri, gelişmiş ışıklandırma, gerçekçi forma fiziği ve futbolcuların vücut hareketlerine göre değişen animasyonlar bulunacak. Yani hedef, ücretsiz bir oyunda daha gerçekçi maç hissi sunmak.

Total Football Online ücretsiz olacak ama oyun içi satın alımlar içerecek

Total Football Online’ın en önemli detaylarından biri, oyunun ücretsiz oynanabilir olması. Ancak Steam sayfasında oyun içi satın alımların yer alacağı da belirtiliyor. Hatta içerik uyarısında şansa dayalı oyun içi satın alımlardan da bahsediliyor. Bu nedenle oyunun kart, paket veya benzeri sistemler kullanması muhtemel görünüyor.

Oyuncular, Total Football Online’da yalnızca maçlara çıkmayacak. Takım logosu, forma, stadyum ve tifo gibi kulüp kimliğini oluşturan detaylar da özelleştirilebilecek.

Oyunun sistem gereksinimleri de paylaşıldı

Steam sayfasında Total Football Online’ın sistem gereksinimleri de yer alıyor. Minimum tarafta Intel Core i3-2100 işlemci, 16 GB RAM, GeForce GT 730 ekran kartı, DirectX 11 desteği ve 40 GB boş depolama alanı isteniyor. Oyunun çevrim içi yapısı nedeniyle geniş bant internet bağlantısı da zorunlu olacak.

Önerilen sistem gereksinimlerinde ise Windows 10, Intel i5-2550K işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1660 ekran kartı karşımıza çıkıyor. Kısacası Total Football Online, çok üst düzey bir bilgisayar istemiyor gibi görünse de özellikle akıcı çevrim içi maçlar için orta seviye bir sistem daha mantıklı olacaktır.