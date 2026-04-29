iOS 27 ile iPhone'lara 3 Yeni Müthiş Yapay Zekâ ile Fotoğraf Düzenleme Özelliği Gelecek!

Apple, iOS 27 ile iPhone'ların Fotoğraflar uygulamasına harika yenilikler getirmeyi planlıyor. Üç yeni yapay zekâ destekli görsel düzenleme özelliği göreceğiz.

Apple, bu yılın en büyük etkinliklerinden biri olacak WWDC 2026’yı 8 Haziran 2026 günü resmen gerçekleştirecek. Bu etkinlikte en çok dikkat çeken duyuru ise iOS 27 güncellemesinin tanıtımı olacak. Yeni güncellemeyle birlikte iPhone’ların özellikle Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri konusunda çok daha iyi hâle gelmesini bekliyoruz.

Şimdi ise en güvenilir Apple kaynağı olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan iOS 27’yle ilgili yeni bilgiler geldi. Gurman, iOS 27’yle gelecek Apple Intelligence özellikleri arasında Fotoğraflar uygulaması tarafında kullanıcıları çok mutlu edecek yeniliklere yer verileceğini paylaştı.

3 harika fotoğraf düzenleme özelliği gelecek

Genişlet - Fotoğrafın orijinal çerçevesinin ötesinde ek görüntü içeriği oluşturabilir. Yani bir fotoğrafı yapay zekâ yardımıyla genişletip daha iyi hâle getirebilir. Yakınlaştırma hareketleriyle görüntünün kenarlarını genişletmeyi destekleyecek. Geliştir - Tıpkı şu anki otomatik düzenleme özelliği gibi, yapay zekâyı kullanarak renk, ışıklandırma ve diğer görüntü parametrelerini otomatik olarak ayarlar.

Yeniden çerçeveleme - Mekansal fotoğraflarla kullanıldığında kullanıcıların fotoğraf çekildikten sonra görüntünün perspektifini değiştirmesine olanak tanıyacak.

Cihaz içi Apple Intelligence, görüntü kalitesi, konumlandırma ve odaklamada ince değişiklikler yapabilecek; bu yeni özellikler, Apple'ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü tek yapay zekâ. düzenleme özelliği olan Clean Up'a katılıyor. iOS 27, iPadOS 27 ve macOS. 27’nin Fotoğraflar uygulamasında bir görüntüyü düzenlerken Apple Intelligence Tools bölümü yer alacak. Seçenekler arasında yukarıda detaylarını gördüğünüz Genişlet, Geliştir ve Yeniden Çerçevele seçenekleri bulunacak.

Bu özelliklerin iPhone kullanıcılarını çok sevindireceğini söyleyebiliriz. Ancak dikkat çekmek gereken bir nokta var. Öyle ki Apple’ın araçları henüz mükemmel bir şekilde çalışır hâle getirememiş. Bu nedenle de genişletme ve çerçeveleme özelliklerinin gecikme veya kapsamının daraltılma ihtimali varmış. Neler olacağını haziranda göreceğiz.